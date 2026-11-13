Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал информацию о возможном увольнении из футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

- Появилась информация, что вас могут уволить из "Актобе". Так ли это?

- Нет. Как меня могут уволить, если у меня уже закончился контракт с клубом? Это смешно. Прочитал недавно эту информацию, что меня уволили. Но у меня уже 1 ноября закончился контракт. Удивился, что пишут такие глупости. Мы общаемся по продлению соглашения. Клуб прислал контракт и выдвинул свои условия, я - свои. Сейчас идёт процесс переговоров. Я могу продолжить работу в "Актобе", - приводит слова Черевченко "Чемпионат".

"Актобе" под руководством Черевченко занял пятое место в таблице КПЛ-2026.

До прихода в казахстанский клуб российский специалист тренировал таджикский "Истиклол", а также российские клубы "Факел", "Химки", "Арсенал" (Тула), "Балтика" и "Локомотив" (Москва).