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Российский тренер сделал заявление о будущем в "Актобе"

Игорь Черевченко. Фото: ФК "Актобе"©

Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал информацию о возможном увольнении из футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

- Появилась информация, что вас могут уволить из "Актобе". Так ли это?

- Нет. Как меня могут уволить, если у меня уже закончился контракт с клубом? Это смешно. Прочитал недавно эту информацию, что меня уволили. Но у меня уже 1 ноября закончился контракт. Удивился, что пишут такие глупости. Мы общаемся по продлению соглашения. Клуб прислал контракт и выдвинул свои условия, я - свои. Сейчас идёт процесс переговоров. Я могу продолжить работу в "Актобе", - приводит слова Черевченко "Чемпионат".

"Актобе" под руководством Черевченко занял пятое место в таблице КПЛ-2026.

До прихода в казахстанский клуб российский специалист тренировал таджикский "Истиклол", а также российские клубы "Факел", "Химки", "Арсенал" (Тула), "Балтика" и "Локомотив" (Москва).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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