Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"

Контракт подписан на два года.

Алексей Гаврилович. Фото: ФК "Чайка"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:13

Белорусский футболист Алексей Гаврилович перешел в "Чайку", выступающую в ФНЛ (второй по силе дивизион России), сообщает пресс-служба клуба.⚡️

31-летний защитник подписал двухлетний контракт.
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В 2012 году он принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, где сыграл против сборной Бразилии с Халком, Пато и Неймаром в составе.

За молодежную сборную Беларуси Гаврилович провел 15 матчей, а осенью 2017-го дебютировал в главной команде страны.

Казахстанским болельщикам игрок известен по выступлениям за "Окжетпес" в 2020 году.

Напомним, что ранее "Чайка" объявила о расставании с воспитанником "Кайрата" и полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым.

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Метки:
КПЛ-2021 Окжетпес ФК Россия Оразов Рамазан


Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:13
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