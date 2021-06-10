Белорусский футболист Алексей Гаврилович перешел в "Чайку", выступающую в ФНЛ (второй по силе дивизион России), сообщает пресс-служба клуба.⚡️

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31-летний защитник подписал двухлетний контракт.

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В 2012 году он принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, где сыграл против сборной Бразилии с Халком, Пато и Неймаром в составе.

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За молодежную сборную Беларуси Гаврилович провел 15 матчей, а осенью 2017-го дебютировал в главной команде страны.

Казахстанским болельщикам игрок известен по выступлениям за "Окжетпес" в 2020 году.

Напомним, что ранее "Чайка" объявила о расставании с воспитанником "Кайрата" и полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым.

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