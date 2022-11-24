Роналду "перешел" в "Астану" после ухода из "МЮ"

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" необычным способом отреагировала на статус свободного агента Криштиану Роналду, который на днях по обоюдному согласию расторг контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда показала в сторис Instagram, как отправила сообщение португальцу, а также, как он облачился в форму "Астаны". Получилось забавно.

Напомним, что поводом ухода из "МЮ" послужило скандальное интервью, в котором Криштиану раскритиковал английский клуб и его главного тренера Эрика тен Хага.

Сейчас португалец для продолжения карьеры выбирает между двумя клубами, у которых один владелец.

Роналду в эти дни находится в расположении сборной Португалии, которой сегодня, 24 ноября, предстоит провести первый матч на ЧМ-2022 в Катаре против Ганы. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Что ждать от Роналду в матче против Ганы: он уже забивал в их ворота на ЧМ

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