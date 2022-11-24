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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Прямая трансляция матчей Уругвая, Португалии, Бразилии и еще одной игры на ЧМ-2022

Прямая трансляция матчей Уругвая, Португалии, Бразилии и еще одной игры на ЧМ-2022
©si.com

Сегодня, 24 ноября, пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Швейцария - Камерун (16:00, группа G), Уругвай - Южная Корея (19:00, группа H), Португалия - Гана (22:00, группа H), Бразилия - Сербия (01:00, группа G). Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

С турнирным положением команд, сыгравших свои первые матчи на мундиале, можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Телеканал QazSport

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