Решена судьба "Ордабасы" в новом сезоне КПЛ. Подробности

Шымкентский "Ордабасы" решил главную проблему и примет участие в предстоящем сезоне казахстанской премьер-лиги. Об этом информирует инсайдер Айдын Кожахмет.

По его информации, президент клуба Бахтияр Байсеитов сумел добиться отсрочки платежа по налогам. В частности, сумму разделят на пять лет и южане будут постепенно гасить задолженность перед государством.

Кроме того, Александр Седнев остается на посту главного тренера, а ставка будет сделана на местных молодых футболистов.

"Ордабасы" уже готовится в Шымкенте, в феврале команда отправится на сбор в Турции.

Президент "Ордабасы" высказался о снятии команды с КПЛ-2022

Ранее пресс-служба КФФ сообщила, что по состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований.

Сообщалось, что по этой причине "Ордабасы" не будет заявляться на сезон и место шымкентцев в КПЛ могут занять "Окжетпес", "Кайсар" или "Кыран".