"Ордабасы" принял решение по составу на новый сезон

Футбольный клуб "Ордабасы" проводит подготовку к сезону-2022 в Шымкенте, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что команда одной из последних приступила к сборам. С 20 января шымкентцы тренируются на базе БИИК под руководством Тимура Ихсанова и Андрея Ваганова. На данный момент клуб покинули легионеры и многие ведущие футболисты. Из основного состава остались лишь Самат Шамши и Эльхан Астанов. 28 января команда планирует провести двусторонний контрольный матч.

Вероятнее всего, "Ордабасы", занявший пятое место в КПЛ-2021, будет выступать в новом сезоне исключительно молодыми игроками.

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Ранее пресс-служба КФФ сообщила, что по состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований.

Позже стало известно, что "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон, и место шымкентцев в высшем дивизионе могут занять "Окжетпес", "Кайсар" или "Кыран".