33-летний черногорский нападающий "Астаны" Фатос Бечирай интересен московскому "Торпедо", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"Торпедо" занимает третье место в ФНЛ (второй по силе дивизион России), набрав 47 очков в 25 матчах.

"Бечирай в ближайшее время расторгнет контракт с "Астаной". Помните такого нападающего из Черногории, который выступал за московское "Динамо" в 2016 и 2017 годах? В ФНЛ он забил девять голов в 30 матчах.

Почему о нем завел речь - с ним ведет переговоры "Торпедо". Хотя, думаю, этот переход вряд ли состоится. У Бечирая высокая зарплата, а возраст приличный - 33. Но это по крайней мере говорит о том, что "черно-белые" ищут нападающего", - пишет источник.

Бечирай пополнил "Астану" в июле 2021 года. Всего за столичных сыграл 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

Легионер также известен по выступлениям за "Динамо" из Загреба и Минска. Еще играл в "Маккаби" из Нетаньи и польской "Висле" вместе с казахстанцем Георгием Жуковым. Является рекордсменом сборной Черногории по проведенным матчам (более 80 игр).