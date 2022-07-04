Разгромная победа вывела "Ордабасы" в топ-3 КПЛ

©ФК "Ордабасы"
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Сегодня 21:51
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 16
Ордабасы - Каспий 4:1

Голы: Садовский, 20 (1:0) ; Астанов, 31 (2:0) ; Телеш, 76 (2:1) ; Халматов, 80 (3:1) ; Халматов, 87 (4:1)

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Турнирная таблица

"Ордабасы" на своем поле обыграл "Каспий" и вошел в тройку лидеров КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Шымкенте завершился со счетом 4:1. Хозяева вышли вперед после голов Всеволода Садовского (20 минута) и Эльхана Астанова (31).

После перерыва третий мяч "Ордабасы" был отменен из-за офсайда, а затем Руан Телеш (76) сократил отставание после результативного удара с пенальти.

Через пять минут хозяева поля снова оторвались, когда воспользовались неуверенной игрой вратаря соперников: Муроджон Халматов (80) забил третий гол. На 87-й минуте 18-летний футболист оформил дубль.

Этот результат вернул "Ордабасы" в топ-3: с 26 очками клуб из Шымкента догнал "Актобе", а на первом месте идет "Астана" (27 очков).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Каспий

Казахстан(футбол) КПЛ
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