Вардан Минасян покинул пост главного тренера "Тараза" на финише сезона и это логичный, но в то же время неприятный конец одной из самых колоритных команд сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чего добился армянский специалист за девять месяцев работы в южно-казахстанском клубе.

Раскрыл Байтану, доверял молодым и эффективно использовал легионеров

Камбэк, возрождение, преображение - все это можно применить к сезону в исполнении Бауыржана Байтаны, который показал все грани своего таланта и публично отмечал, что его индивидуальный прогресс в нынешнем сезоне во многом связан с фигурой Минасяна. От, казалось бы, потерянного игрока поколения тренер довел Бауыржана до кандидата в сборную Казахстана.

Кроме того, при Минасяне окончательно закрепились в основе местные молодые игроки, в частности, Мухаммеджан Сейсен (еще один игрок сборной), Динмухамед Караман, Жалгас Жаксылыков и Абылайхан Жумабек (все они вызываются в молодежную сборную). Никто из них не играл так много, как в этом сезоне.

Еще одним плюсом "Тараза" было минимальное количество легионеров в команде, и Минасян никогда на это не жаловался. И надо сказать, что практически все иностранцы выглядели органично и полезно, никто не выпадал из общего рисунка, и лишь пришедшие летом Ненадович и Эривалдо тяжелее остальных адаптировались, но на то были объективные причины - например, финансовые трудности.

Отлично стартовал, не боялся играть в атаку, но затем возникли проблемы - финансовые и кадровые

Мы все помним очень яркий старт "Тараза" в чемпионате - четыре победы, выездная ничья с "Кайратом", ноль поражений. Помимо результатов, на команду Минасяна было приятно смотреть - она не отсиживалась в обороне как большинство клубов КПЛ этого уровня, смело играла в атаку и красиво забивала. Стиль армянского тренера выделяли даже коллеги, в их числе - Срджан Благоевич, серб признался, что до этого никто так не заставлял "Каспий" отказываться от привычного стиля игры.

Но ближе к лету результаты "Тараза" резко пошли вниз. Как выяснилось позже, клуб перестал регулярно выплачивать игрокам зарплату, кроме того, команде не хватило кадрового ресурса, чтобы удержаться в лидерах. Тем же летом "Тараз" потерял одного из своих лидеров - португальца Педро Эуженио, который ушел в "Астану".

Игроки благодарят Минасяна, он может продолжить работу в КПЛ

Тот же Байтана, а также опытный защитник Елдос Ахметов уже не раз публично благодарили Минасяна за совместную работу. Да, "Тараз" в итоге не занял еврокубковое место, но не выглядел скучной, закрытой командой, которая нацелена лишь на результат. При нормальной организации внутри клуба, стабильном финансировании и сохранении ключевых игроков "Тараз" Минасяна мог быть гораздо выше.

Этот сезон так или иначе можно занести в плюс армянскому специалисту и есть ощущение, что зимой к нему проявят интерес сразу несколько казахстанских клубов.

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