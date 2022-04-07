"Расчехлил пушку". Представлена символическая сборная четвертого тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную четвертого тура чемпионата страны-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Список 11 лучших футболистов тура:

Вратарь: Степан Сикач ("Акжайык")

Уверенная игра голкипера Сикача помогла "Акжайыку" заработать первое очко в турнирной таблице. Российский вратарь как минимум в четырех моментах спас свою команду, в том числе и при выходе один на один Артура Шушеначева. При этом он показал 100% успешную игру на выходе, пять раз забрав мяч при подачах в штрафную. Индекс действий - 244.

Правый защитник: Багдат Каиров ("Тобол")

Еще один защитник сборной Казахстана ярко проявил себя в матче тура против "Турана". Багдат 28 раз вступал в единоборства, 18 из которых выиграл. При этом он пять раз совершил успешные обводки соперника и девять раз успешно перехватывал мяч. Индекс действий - 245.

Центральные защитники: Мусса Коне ("Кызыл-Жар"), Виктор Васин ("Кайрат")

Коне в первом тайме успешно действовал в центре поля, затем, опустившись в зону центрального защитника, сохранил свою высокую эффективность. Помимо забитого гола, Мусса выиграл 67 единоборств в обороне и совершил десять перехватов. Индекс действий - 244.

Васин стал одним из лидеров тура по количеству единоборств (19), при этом большая часть (17) была вблизи своих ворот. Также защитник "Кайрата" оказался в лидерах по количеству перехватов (14) и подборов (11). Индекс действий - 242.

Левый защитник: Тимур Досмагамбетов ("Шахтер")

Досмагамбетов был активен в обеих фазах игры - в атаке Тимур сделал три передачи в штрафную, а также нанес два удара, один из которых стал голевым. В обороне же Тимур пять раз вступал в отбор, а также 13 раз вступил в единоборства в непосредственной близи от своих ворот. Индекс действий - 243.

Центральные полузащитники: Асхат Тагыберген ("Тобол"), Думан Нарзилдаев ("Каспий")

Выведший "Тобол" на матч против "Турана" с капитанской повязкой Тагыберген внес большой вклад в итоговую победу. Он оформил дубль в ворота соперника - оба взятия ворот стали украшением тура, а также сделал пять передач в штрафную площадь оппонента. Индекс действий - 251.

Полузащитник "Каспия" Нарзилдаев сумел легко вписаться в игру своей команды, став настоящим лидером. Думан и в матче с "Ордабасы" проявил себя как диспетчер. Он стал лидером тура по количеству точных передач - 81 точный пас (94% эффективности). Индекс действий - 227.

Правый полузащитник: Марин Томасов ("Астана")

Томасов к четвертому туру наконец "расчехлил пушку", забив первый мяч в сезоне 2022 года. В матче с "Махтааралом" он стал самым бьющим футболистом тура, нанеся семь ударов по воротам соперника, а также отличился голевой передачей на Эуженио. Индекс действий - 244.

Атакующий полузащитник: Дарко Зорич ("Кызыл-Жар")

Активный матч провел легионер "Кызыл-Жара" против "Аксу". Зорич стал лидером тура по количеству успешных обводок (7), при этом именно черногорец заработал пенальти, с которого был забит решающий гол в матче. Индекс действий - 248.

Левый полузащитник: Уго Видемонт ("Актобе")

"Актобе" не сумел одержать победу, но при этом Уго продолжил влюблять в себя требовательную актюбинскую публику. В матче с "Шахтером" Видемонт забил, а также нанес четыре удара, заработал пять фолов и пять раз успешно обыграл соперника. При этом именно француз стал лучшим игроком тура по Instat Index. Индекс действий - 254.

Нападающий: Педро Эуженио ("Астана")

Голевые действия Эуженио стали решающими в матче "Астаны" и "Махтаарала". Португалец принял участие во всех трех голах столичной команды - сначала он забил два гола, а также заработал пенальти, с которого столичная команда забила третий гол. Индекс действий - 252.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!