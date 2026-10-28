Бывший главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин решил взять паузу в карьере после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.Уразбахтин определился с будущим
По информации источника, 47-летний специалист планирует немного отдохнуть от футбола и только после этого изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Казахстана.
Таким образом, в ближайшее время Уразбахтин не планирует возглавлять ни один из казахстанских клубов."Кайрат" упустил чемпионство
Напомним, 26 октября "Кайрат" официально объявил об уходе Уразбахтина с поста главного тренера.
За тур до финиша КПЛ-2026 алматинский клуб потерял шансы на чемпионство, уступив золото шымкентскому "Ордабасы".Достижения Уразбахтина с "Кайратом"
Уразбахтин возглавил "Кайрат" в сентябре 2024 года и уже по итогам первого сезона привёл клуб к чемпионству Казахстана.
В 2025 году под его руководством алматинский клуб завоевал Суперкубок Казахстана, защитил чемпионский титул и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
В сезоне-2026 "Кайрат" вышел в общий этап Лиги конференций и завоевал серебряные медали КПЛ.
"Кайрат" представил новый тренерский штаб после увольнения Рафаэля Уразбахтина