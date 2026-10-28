КПЛ
Вчера 12:21

Рафаэль Уразбахтин принял решение по карьере после ухода из "Кайрата"

Рафаэль Уразбахтин. Фото: ФК "Кайрат"©

Бывший главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин решил взять паузу в карьере после ухода из алматинского клуба, передают Vesti.kz.

Уразбахтин определился с будущим

По информации источника, 47-летний специалист планирует немного отдохнуть от футбола и только после этого изучить возможные варианты продолжения карьеры за пределами Казахстана.

Таким образом, в ближайшее время Уразбахтин не планирует возглавлять ни один из казахстанских клубов.

"Кайрат" упустил чемпионство

Напомним, 26 октября "Кайрат" официально объявил об уходе Уразбахтина с поста главного тренера.

За тур до финиша КПЛ-2026 алматинский клуб потерял шансы на чемпионство, уступив золото шымкентскому "Ордабасы".

Достижения Уразбахтина с "Кайратом"

Уразбахтин возглавил "Кайрат" в сентябре 2024 года и уже по итогам первого сезона привёл клуб к чемпионству Казахстана.

В 2025 году под его руководством алматинский клуб завоевал Суперкубок Казахстана, защитил чемпионский титул и впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне-2026 "Кайрат" вышел в общий этап Лиги конференций и завоевал серебряные медали КПЛ.

"Кайрат" представил новый тренерский штаб после увольнения Рафаэля Уразбахтина

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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