"Рад вернуться домой". Бабаян - о поражении "Тоболу", возвращении Куата и предложении из Европы

Столичная "Астана" начала с поражения под руководством нового главного тренера Григория Бабаяна. Казахстанский специалист оценил выступление своей команды и рассказал о задачах на остаток сезона, передает корреспондент Vesti.kz.

В центральном матче 20-го тура КПЛ "Астана" на своем поле принимала костанайский "Тобол". Игра завершилась победой гостей со счетом 1:2.

- Добрый вечер! В первую очередь хотел бы сказать, что очень рад вернуться в родной клуб, на родной стадион. Конечно, не так я хотел стартовать.

По объективным причинам я не мог сегодня что-то в игре поменять, все знают, что вчера я провел первую тренировку. Не было изменений в стартовом составе, мы не могли рисковать. Не все футболисты были в хорошем состоянии, и не со всеми я еще знаком.

"Тобол" играл более сбалансированно. В первом тайме у нас было много проблем, особенно с перестроением в оборонительных фазах. Второй тайм неплохо начали, но имевшиеся моменты не были реализованы, не хватало хладнокровия. Не буду говорить о том, что был не забит пенальти, ведь такое бывает, это лотерея.

То, как команда сегодня играла, реагировала... Не могу сказать, что в таких играх должна быть такая реакция. Нет. Я сказал ребятам, что такие игры играются по-другому. Впереди нас ждет очень сложная работа, сложная концовка. Мы прекрасно понимаем, что ошибаться нельзя, если мы хотим бороться за чемпионство. Хотел бы сказать спасибо болельщикам за такой теплый прием, и поздравить "Тобол" с победой.

- Казалось, что команде не хватало опорника. Есть ли у Вас в планах вернуть в состав Куата?

- Я уже сказал, что что-то менять за один день невозможно. Вчера была тонизирующая тренировка, а в тактическом плане никаких изменений не было. Это была первая тренировка, я ознакомился с футболистами, потому что многих я знаю, но с ними не работал. Что касается кадровых вопросов, то мы об этом еще не разговаривали. Вчера был такой поток информации, столько всего, поэтому я не знаю, в каком Куат состоянии, за что он был отчислен, мы эту тему будем обсуждать чуть позже, поэтому сейчас четкий ответ вам дать я не могу.

- Сегодня Заруцкий несколько раз выручил команду. Заслуживает ли он вызова в сборную?

- Я не комментирую вызовы (в сборную). Я после игры ребятам, которые поедут в сборные, пожелал, чтобы они вписали свое имя в историю казахстанского футбола, и мы будем болеть за наших ребят. А кадровые вопросы - это не мои вопросы.

- Следили ли Вы за тем, что происходит с "Астаной" все это время, что Вас не было в клубе?

- Да, я следил.

- Кто именно с Вами связался, когда Вы подписывали контракт с "Астаной", и на какой срок был заключен договор?

- Со мной связался генеральный директор клуба. Что касается срока, тут задача номер один - чемпионство. Даже говорить не хочу (о сроках), я сосредоточен на том, чтобы помочь команде завоевать чемпионство.

- В прошлом туре Вас видели на матче "Тобола" в Костанае. Знали ли Вы уже тогда о возможном возвращении в "Астану"?

- Кто вам сказал, что меня видели на матче "Тобола"?

- Фотографии мелькали в Сети...

- В Сети, знаете, сколько фотографий есть? Это была старая фотография с матча Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Я приехал по приглашению просто поддержать команду. Поэтому в эти сказки не верьте.

- Была информация, что в начале сезона руководство "Астаны" хотело назначить Вас главным тренером, но Вы тогда отказали. Чем отличалось то предложение, от этого?

- Тогда у нас не было конкретного предложения. Тогда позвонили и спросили мое видение о том, как должен строиться клуб. Я свое видение рассказал. Но не более того.

- Отличается ли Ваш футбол после работы в ЦСКА от того, что был при Вашем дуэте со Станимиром Стойловым?

- Как вы связываете футбол Стойлова с футболом в ЦСКА?

- Именно стиль...

- У каждого свой стиль. О чем вы вообще говорите? Не понимаю.

- Есть несколько футболистов, которых в свое время Вы приглашали в "Тобол". Не хотите ли Вы вернуть их в следующем году, к примеру, того же Малого?

- Давайте мы в этом году разберемся, а потом будем думать о следующем. Сейчас у нас трансферное окно закрыто, и мы должны решать самые серьезные задачи с нынешним составом. По-другому быть не может.

- Планировали ли Вы продолжить свою тренерскую карьеру в зарубежных клубах после ухода из ЦСКА?

- Планировал, я находился в переговорном процессе. Была определенная договоренность с европейским клубом, но это был вопрос следующего года. После того, как меня пригласила "Астана", я временно закрыл этот вопрос.

- Если не секрет, из какой страны это клуб?

- Секрет.

После этого поражения у "Астана" осталось 37 очков, и клуб по-прежнему на второй строчке. Что касается "Тобола", то с 35 баллами команда занимает третье место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!



