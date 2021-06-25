Психологическая разгрузка и тактическая гибкость. Как "Кайрат" выходит из кризиса

"Кайрат" после ухода Алексея Шпилевского проходит серьезную трансформацию и постепенно выходит из кризиса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, за счет чего алматинцы добивались максимальных результатов в прошедших матчах.

Алматинцы провели третий поединок под руководством Кирилла Кекера. После побед над "Таразом" (2:0) и "Тураном" (3:0) команда убедительно расправилась с "Каспием" (5:1).

Кекер, в отличие от Шпилевского, более гибко подходит к подбору игровых схем. Белорус упорно играл с классическим построением 4-4-2. Сейчас же исполняющий обязанности главного тренера, похоже, нашел оптимальную формацию 4-1-2-1-2 с ромбом в центре поля.

Причем, судя по матчу с "Каспием", это построение трансформировалось в такие вариации: 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1 и 4-3-1-2.

В последнем матче в средней линии чистым опорником был Денис Поляков. Небойша Косович и Айбол Абикен располагались чуть выше. Иногда оба уходили на фланги. Под нападающим действовал Вагнер Лав, а пару форвардов составили Хосе Канте и Артур Шушеначев. При такой формации вингеры Гулжигит Алыкулов и Султанбек Астанов, действующие исключительно на флангах, начали игру на скамейке запасных, выйдя во втором тайме на замену.

Это изменило структуру прессинга, команда производит меньше энергозатратных действий. Сейчас Канте и Шушеначев по-прежнему подвижные, они активно прессингуют защитников, а Вагнер контролирует опорного полузащитника. Это заметно избавило группу атаки от порой бесполезной беготни без мяча. При этом уровень давления на оборону не снизился.

Безусловно, и с психологической точки зрения команда разгрузилась. Стало меньше напряженности и брака. Появилась уверенность в действиях и спокойствие. Ментально команда преобразилась. Хотя перед своим уходом в конце мая Шпилевский заявлял, что команда устала физически и психологически. И это в середине турнирной дистанции чемпионата и перед стартом в Лиге чемпионов. Жаль, в компетенцию Шпилевского уже не входит разъяснить, как это получилось.

Сейчас можно осторожно говорить, что команда выходит из кризиса, а победы лишь укрепляют уверенность игроков. Отставание от лидирующих "Тобола" и "Астаны" составляет пять очков. В ближайшем туре Кекер пройдет серьезный экзамен в Костанае, после которого на ряд вопросов должны появиться ответы.

"Кайрат" занимает третье место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!