Странный довод Шпилевского и нестабильные сборники. Анализ 14-го тура КПЛ

В авторской колонке для Vesti.kz заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов выделил несколько деталей из матча 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана "Кайрат" - "Кайсар", а также оценил состояние кандидатов в национальную сборную с помощью статистики.

Тур был примечателен тем, что проходил перед товарищескими матчами национальной сборной. Информацию о качестве игры кандидатов за свои клубы в трех крайних турах можно посмотреть в таблице.

Известно, что стабильность - признак мастерства. У многих сборников "качели". Средняя оценка тоже невысокая - 3,2 балла из пяти. Будем надеяться, что с Северной Македонией команда "качнется" вверх.

В туре было два события, которые привлекли внимание.

Одно - очень редкое.

Находился ли врач "Кайсара" на игре? Если да, то почему не оказывал помощь игрокам? Это делали игроки "Кайрата".

Второе - тоже необычное.

Интервью Шпилевского после матча. Тренер сказал, что игроки устали физически и ментально.

Обычно тренеры говорят о судействе, фарте, потере концентрации. Один даже сказал, что стало жарко играть. А здесь устали ментально!

Выходит, что у "Кайрата" очень умная игра, требующая такого психологического напряжения, которое повлияло на личностные качества футболистов, то есть на их ментальность. Круто!

На клубной базе есть все условия для тренировок и восстановления. Бассейн, в котором искусственно создано течение воды, финская сауна, криосауна, физиокабинет с новейшей аппаратурой, врачи, физиотерапевты, группа комплексного контроля, тренеры по физподготовке, сбалансированное питание!

От хорошей жизни тоже можно устать, особенно ментально.

Напомним, что "Кайрат" после 14 туров располагается на третьем месте в таблице, набрав 24 очка. Матчи 15-го тура пройдут в два дня. 12 июня сыграют "Актобе" - "Атырау", "Жетысу" - "Каспий", "Акжайык" - "Ордабасы", "Шахтер" - "Кызыл-Жар СК", а 13 июня встретятся "Кайсар" - "Туран", "Тараз" - "Кайрат", "Астана" - "Тобол".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!