Сегодня, 14 марта, пройдут еще четыре матча Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 15:00 в Шымкенте "Ордабасы" примет петропавловский "Кызыл-Жар", а "Каспий" в Актау сыграет с "Актобе". В 17:00 обладатель Суперкубка Казахстана "Тобол" в Костанае примет уральский "Акжайык", а "Кайсар" в Кызылорде сыграет с "Таразом".

Матч "Ордабасы" - "Кызыл-Жар" можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а остальные игры покажет Sportrecs.

"Ордабасы" - "Кызыл-Жар"

Трансляция № 1 >>>

Трансляция № 2 >>>

"Каспий" - "Актобе"

Трансляция № 1 >>>

"Тобол" - "Акжайык"

Трансляция № 1 >>>

"Кайсар" - "Тараз"

Трансляция № 1 >>>