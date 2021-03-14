Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и других игр первого тура КПЛ-2021

Игры стартуют в 15:00.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 14 марта, пройдут еще четыре матча Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 15:00 в Шымкенте "Ордабасы" примет петропавловский "Кызыл-Жар", а "Каспий" в Актау сыграет с "Актобе". В 17:00 обладатель Суперкубка Казахстана "Тобол" в Костанае примет уральский "Акжайык", а "Кайсар" в Кызылорде сыграет с "Таразом".

Матч "Ордабасы" - "Кызыл-Жар" можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а остальные игры покажет Sportrecs.

"Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
Трансляция № 1 >>>
Трансляция № 2 >>>

"Каспий" - "Актобе"
Трансляция № 1 >>>

"Тобол" - "Акжайык"
Трансляция № 1 >>>

"Кайсар" - "Тараз"
Трансляция № 1 >>>

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КПЛ-2021 Каспий Тобол ФК Тараз ФК Актобе ФК Кайсар ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Кызыл-Жар СК
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Сегодня 10:00
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