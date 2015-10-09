КПЛ
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция матчей "Жениса", "Актобе" и ещё двух игр 5-го тура КПЛ

Прямая трансляция матчей "Жениса", "Актобе" и ещё двух игр 5-го тура КПЛ

Сегодня, 12 апреля, пройдут ещё четыре матча 5-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сегодня, 12 апреля, пройдут ещё четыре матча 5-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сыграют:

• "Окжетпес" - "Иртыш" (14:00);
• "Алтай" - "Улытау" (15:00);
• "Кызылжар" - "Женис" (17:00);
• "Актобе" - "Каспий" (19:00).

Встречи можно посмотреть на YouTube-канале KFF League:

Ранее в других играх 5-го тура "Атырау" обыграл "Кайсар" (2:0), "Жетысу" уступил "Елимаю" (0:1), "Тобол" сыграл вничью с "Кайратом" (1:1), а "Астана" и "Ордабасы" также не смогли выявить победителя (1:1).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 5 2 2 1 7-6 8
6 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 5, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Каспий
Проголосовало 80 человек

