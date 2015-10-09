Прямая трансляция матчей "Жениса", "Актобе" и ещё двух игр 5-го тура КПЛ

Сегодня, 12 апреля, пройдут ещё четыре матча 5-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Сыграют:

• "Окжетпес" - "Иртыш" (14:00);

• "Алтай" - "Улытау" (15:00);

• "Кызылжар" - "Женис" (17:00);

• "Актобе" - "Каспий" (19:00).

Встречи можно посмотреть на YouTube-канале KFF League:

Ранее в других играх 5-го тура "Атырау" обыграл "Кайсар" (2:0), "Жетысу" уступил "Елимаю" (0:1), "Тобол" сыграл вничью с "Кайратом" (1:1), а "Астана" и "Ордабасы" также не смогли выявить победителя (1:1).

