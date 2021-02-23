Прямая трансляция матча "Кайрата" с российским клубом футболистов сборной Казахстана

Начало в 20:00.

Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 16:49

Сегодня, 23 февраля, ФК "Кайрат" проведет очередной контрольный матч в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию.

Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет "Ротор", выступающий в ФНЛ - второй по значимости лиге России. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в "Ротор" в межсезонье перешли сразу три игрока сборной Казахстана - это Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин.

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" и "Лацио" - "Бавария"

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Россия КПЛ Сборная РК по футболу Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ Ротор ФК Шомко Дмитрий Щеткин Алексей Логвиненко Юрий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 16:49
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