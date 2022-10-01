Прямая трансляция игры "Ордабасы" - "Атырау" и еще двух матчей КПЛ-2022

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:30
©ФК "Ордабасы"

Сегодня, 1 октября, состоятся три матча 21-го тура чемпионата КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. В центральной игре дня "Ордабасы" примет "Атырау".

Матч в Шымкенте начнется в 18:00 по времени Астаны, и покажет матч ПФЛК-ТВ.

В двух других играх "Каспий" примет "Аксу" (17:00), а "Тараз" - "Мактаарал" (20:00). Игры тоже доступны на ПФЛК-ТВ.

Завтра, 2 октября, игры тура продолжатся. "Тобол" сыграет с "Шахтером", а "Кызыл-Жар" с "Кайратом" (оба матча - в 15:00). "Акжайык" примет "Актобе" (17:00), а "Туран" - "Астану" (18:00).

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29
7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28
8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26
9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26
10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Каспий Аксу ФК Ордабасы ФК Атырау ФК Тараз ФК Мактаарал ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:30
КПЛ
Прямая трансляция игры "Ордабасы" - "Атырау" и еще двух матчей КПЛ-2022
Вчера , 18:33
КПЛ
Клуб КПЛ определился с тренером до конца сезона
29 сентября, 20:27
КПЛ
"Астана" выступила с заявлением про Исламбека Куата
29 сентября, 19:48
КПЛ
Хамитжанов вернулся в КФФ
29 сентября, 17:03
КПЛ
"В "Актобе" обязан поиграть каждый". Экс-игрок сборной Казахстана - о жизни в США, зарплатах в КПЛ и Зайнутдинове
28 сентября, 17:24
КПЛ
Забивавший "Барселоне" форвард из Европы покинет клуб КПЛ
28 сентября, 16:37
КПЛ
Как на ЧМ-2022. Утвержден мяч для игр КПЛ-2023
28 сентября, 15:36
КПЛ
В Казахстане развернулась борьба за экс-форварда "Ювентуса"
27 сентября, 17:51
КПЛ
"Астана" нацелена на игрока сборной Казахстана из "Ордабасы"
26 сентября, 18:10
КПЛ
Стало известно будущее Куата в "Астане"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»