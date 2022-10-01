Сегодня, 1 октября, состоятся три матча 21-го тура чемпионата КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. В центральной игре дня "Ордабасы" примет "Атырау".

Матч в Шымкенте начнется в 18:00 по времени Астаны, и покажет матч ПФЛК-ТВ.

В двух других играх "Каспий" примет "Аксу" (17:00), а "Тараз" - "Мактаарал" (20:00). Игры тоже доступны на ПФЛК-ТВ.

Завтра, 2 октября, игры тура продолжатся. "Тобол" сыграет с "Шахтером", а "Кызыл-Жар" с "Кайратом" (оба матча - в 15:00). "Акжайык" примет "Актобе" (17:00), а "Туран" - "Астану" (18:00).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →