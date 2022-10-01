Сегодня, 1 октября, состоятся три матча 21-го тура чемпионата КПЛ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. В центральной игре дня "Ордабасы" примет "Атырау".
Матч в Шымкенте начнется в 18:00 по времени Астаны, и покажет матч ПФЛК-ТВ.
В двух других играх "Каспий" примет "Аксу" (17:00), а "Тараз" - "Мактаарал" (20:00). Игры тоже доступны на ПФЛК-ТВ.
Завтра, 2 октября, игры тура продолжатся. "Тобол" сыграет с "Шахтером", а "Кызыл-Жар" с "Кайратом" (оба матча - в 15:00). "Акжайык" примет "Актобе" (17:00), а "Туран" - "Астану" (18:00).