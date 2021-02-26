Прямая трансляция дебютного матча футболистов сборной Казахстана в премьер-лиге России

Сегодня, 26 февраля, возобновляется розыгрыш футбольной премьер-лиги России, сообщает корреспондент Vesti.kz. В турнире могут дебютировать сразу два футболиста сборной Казахстана.

Свой матч на выезде проведет ФК "Ротор", в который в межсезонье перешли казахстанцы Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко. Команда сыграет в Саранске с "Тамбовом". Матч 20-го тура начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

При этом выйти на поле могут только Шомко и Щеткин. Логвиненко все еще восстанавливается от травмы, полученной на сборах в Турции, и на выезд не поехал.

В прямом эфире игру покажет "Матч Премьер".