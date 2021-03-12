Еркебулан Сейдахмет вопреки слухам и логике остался в "Кайрате". Корреспондент Vesti.kz рассуждает, зачем алматинцам этот игрок и чего ждать от него в OLIMPBET-чемпионате Казахстана сезона-2021.

Сейдахмет после возвращения из "Жетысу", где он находился в аренде, так и не попал в обойму "Кайрата" на предсезонные сборы. По слухам, он должен был отправиться в "Ордабасы" или в "Тараз", где игрок был на втягивающих сборах. Но в жамбылском клубе отметили, что Сейдахмет не фигурировал в качестве потенциального новичка.

Уже перед началом сезона было объявлено о продлении контракта с ним еще на год - до конца 2022-го. Сейдахмет выбрал 28-й игровой номер, под которым ранее выступал Андрей Аршавин. Этот факт и отрицает логику в решениях "Кайрата". Во-первых, Сейдахмет не участвовал в предсезонных сборах и не принимал участия в контрольных матчах и в Суперкубке Казахстана, то есть большой вопрос, как в командных построениях и на какой позиции видит его Алексей Шпилевский?

Во-вторых, само продление соглашения с игроком, который не выдержал конкуренцию в предыдущем сезоне и был отправлен в аренду, где тоже, мягко говоря, не впечатлил (шесть матчей за "Жетысу") и по возвращении в клуб тренерский штаб проигнорировал его и не включил в состав на подготовительные сборы, вызывает не меньше вопросов.

В-третьих, "Кайрат" прямо сейчас располагает солидным подбором атакующих исполнителей, которые наигрывались на сборах. Трудно сказать, что подразумевает данное решение. Возможно, алматинцы не нашли покупателя на игрока или самого Сейдахмета по финансовым условиям не устроили другие варианты.

Вероятно, ему решили дать второй шанс и теперь 21-летний футболист будет форсировать подготовку и пытаться быстро набрать форму. Не исключено, что Сейдахмет рассматривается на ведущие роли в клубе в дальнейшей перспективе, а пока ему предстоит вновь съездить в аренду. Такой вариант вообще самый логичный и жизнеспособный. В стартовом отрезке чемпионата вряд ли Шпилевский сходу доверит ему место в составе.

Напомним, "казахский Месси" перешел в "Кайрат" летом 2019 года. Ранее он принадлежал российскому клубу "Уфа". В составе алматинцев он провел 15 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.