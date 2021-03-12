Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Конкурсы с призами
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Противостояние самых молодых, экзамен для Карповича и возвращение в Туркестан. Превью к первому туру КПЛ-2021

Матчи пройдут в семи городах.

Противостояние самых молодых, экзамен для Карповича и возвращение в Туркестан. Превью к первому туру КПЛ-2021
Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

В эти выходные стартует OLIMPBET-Чемпионата Казахстана-2021. Первый тур разбит на два дня. Впервые с 2012 года в высшем дивизионе выступят 14 клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих встречах.

Футбол. Чемпионат Казахстана. Первый тур

13 марта (суббота)

"Кайрат" - "Жетысу"

Действующий чемпион Казахстана примет "Жетысу". В этом матче произойдет дуэль самых молодых тренеров высшего дивизиона - 33-летний Алексей Шпилевский из "Кайрата" будет противостоять 31-летнему Ринату Алюетову. По сравнению с белорусом, бэкграунд казахстанца из "Жетысу" не такой внушительный. Алюетов до этого работал в футбольном центре "Алтай" в Усть-Каменогорске, затем в РКС-ALASH. В июне 2020 года был назначен главным тренером "Жетысу Б", с которым занял второе место в своей конференции в первой лиге.

Собственно, назначение Алюетова продиктовано скромными возможностями "Жетысу". Клуб столкнулся с оптимизацией бюджета и оттоком большого количества лидеров. В предстоящем матче "Кайрат" будет безусловным фаворитом. В предыдущем сезоне алматинцы дважды обыграли талдыкорганцев - 3:0 и 4:2.

Встреча состоится 13 марта в Алматы. Начало в 15:00.

"Атырау" - "Шахтер"

Западноказахстанцы вернулись в высший дивизион, убедительно выиграв свою конференцию в первой лиге. В первом туре атыраусцы примут "Шахтер", который в предыдущем сезоне занял четвертое место и обеспечил себе участие в Лиге конференций - новом турнире под эгидой УЕФА.

Карагандинцы под руководством Али Алиева недавно выступили в OLIMPBET-Суперкубке Казахстана и заняли там последнее место. "Атырау" под руководством армянского специалиста Арама Восканяна на предсезонных сборах провел семь матчей, из которых три выиграл, три проиграл и один закончил вничью.

Матч "Атырау" - "Шахтер" пройдет  субботу. Начало в 16:00 по времени Нур-Султана.

"Туран" - "Астана"

"Астана" вновь возвращается в Туркестан. Парадоксально, что для столичного клуба это будет третий матч на "Туркестан Арене", а для "Турана" - первый. Клуб из Туркестанской области только осваивается на новом месте. Матч, безусловно, будет интересным в том числе потому что в "Туране" есть экс-игроки "Астаны" Танат Нусербаев, Станислав Павлов и Абай Жунусов, а также бывшие футболисты других казахстанских клубов, которым, наверняка, есть что доказывать. Игра состоится 13 марта. Начало в 17:00.

14 марта (воскресенье)

"Каспий" - "Актобе"

В чемпионате Казахстана в этом сезоне будет четыре клуба с запада страны. Первое дерби сезона состоится в Актау. "Каспий" сумел закрепиться в высшем дивизионе, а "Актобе" после вылета в первую лигу, выиграл ее и вернулся в элиту. В последнем матче между этими клубами в 2009 году "Актобе" победил со счетом 5:1. А "Каспий", который до этого именовался "Мунайши", последний раз обыгрывал "Актобе" в 1996 году.

Встреча пройдет в воскресенье в Актау. Начало в 15:00 по времени Нур-Султана.

"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"

Шымкентцы прошлый сезон могут назвать провальным. Имея один из самых внушительных бюджетов, они оказались вне еврокубковой зоны. В межсезонье на смену Кахаберу Цхададзе в клуб пришел белорус Александр Седнев. "Ордабасы" сохранил основной костяк команды и, по всей видимости, устроит серьезный экзамен Андрею Карповичу, под руководством которого "Окжетпес" в прошлом сезоне покинул высший дивизион.

Встреча в Шымкенте пройдет 14 марта. Начало в 15:00.

"Кайсар" - "Тараз"

"Кайсар" и "Тараз" в предыдущем сезоне расположились по соседству. Кызылординцы заняли седьмое место, а жамбыльцы - восьмое. Даже в очных встречах в 2020 году они не выявили победителя - 1:1 и 2:2. В преддверии чемпионата нынешнего сезона оба клуба совершили масштабные изменения в составах. Тренером "Кайсара" стал Султан Абильдаев, сменивший Стойчо Младенова. Новым наставником "Тараза" стал Вардан Минасян.

Игра состоится в воскресенье в Кызылорде. Начало в 17:00.

"Тобол" - "Акжайык"

"Тобол" уже заявил о серьезности своих амбиций, выиграв Суперкубок Казахстана. Чемпионат страны подопечные Григория Бабаяна начнут с новичком высшего дивизиона уральским "Акжайыком". Вероятно, "Тобол" не должен познать проблем в этом матче, который состоится в Костанае 14 марта. Начало игры в 17:00 по столичному времени.

Напомним, в чемпионате Казахстана впервые с 2012 года выступит 14 клубов. Победителем национального первенства прошлого сезона стал "Кайрат", выигравший трофей впервые с 2004 года.

Фото: ФК "Жетысу"© (1), ФК "Астана"© (2), ФК "Ордабасы"© (3), ФК "Тобол"© (4)

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Каспий Жетысу ФК Тобол ФК Шахтер ФК Актобе ФК Кайрат ФК Астана ФК Атырау ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Суперкубок Казахстана Кызыл-Жар СК Шпилевский Алексей Арыс ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:30
Футбол

Противостояние самых молодых, экзамен для Карповича и возвращение в Туркестан. Превью к первому туру КПЛ-2021
Сегодня
14:55
Футбол

ПФЛК озвучила правила допуска болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу
Сегодня
14:38
Футбол

Бывший футболист "молодежки" и кандидат в сборную Казахстана ведет переговоры с клубами КПЛ
Сегодня
12:35
Футбол

Гол Алыкулова из "Кайрата" признан лучшим в Суперкубке Казахстана-2021
Сегодня
12:13
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ и другие. "Ордабасы" представил заявку на сезон 2021 года
Сегодня
10:42
Футбол

Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" номинирован на звание "Игрок недели" в Азии
Вчера
23:54
Футбол

"Тобол" провел презентацию и представил заявку на сезон-2021
Вчера
23:19
Футбол

Яркая вспышка и пребывание на последних ролях. Почему экс-вратарь "Астаны" должен перезапустить карьеру
Вчера
22:27
Футбол

Шпилевский уже не самый молодой. Средний возраст тренеров клубов КПЛ уменьшился на пять лет
Вчера
19:32
Футбол

Шанс для Карповича, трансферы из "Окжетпеса", вратарская конкуренция. "Кызыл-Жар": превью к сезону
Вчера
18:45
Футбол

"Атырау" подписал защитника сборной Казахстана
Вчера
18:13
Футбол

Еркебулан Сейдахмет продлил контракт с ФК "Кайрат" и взял номер Аршавина
Вчера
16:25
Футбол

Кошмар для Вайсса, разгром и подножка в чемпионской гонке. Как "Кайрат" терпел неудачи в играх с "Жетысу"
Вчера
16:02
Футбол

"Тобол" распродал все билеты на первый домашний матч сезона
Вчера
15:00
Футбол

Хочешь выиграть крутые призы? "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" возвращаются вместе с КПЛ!
Вчера
13:40
Футбол

Потеряли главного креативщика, подписали Дарабаева, верят в Благоевича. "Каспий": превью к сезону
Вчера
12:01
Футбол

Семь дней в "зеленой" зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ
Вчера
11:43
Футбол

"Спартак" сделал заявление по трансферу защитника сборной России в "Астану"
Вчера
10:57
Футбол

Бывший футболист сборной Исландии может продолжить карьеру в Казахстане
Вчера
09:15
Футбол

Казахстанский вратарь перешел в клуб из Кыргызстана
Вчера
08:45
Футбол

"Актобе" интересуется трехкратным чемпионом из Европы
Вчера
08:14
Футбол

Обладатель Кубка Казахстана по футболу перебрался в другой чемпионат
Вчера
07:46
Футбол

"Актобе" отреагировал на решение КФФ лишить трех очков до старта чемпионата
10 марта
23:34
Футбол

Московский "Спартак" отказал "Астане" в переходе защитника сборной России
10 марта
21:36
Футбол

Начинал с футзала, слушает Шопена, играл на Кубке Африки. Портрет нового форварда "Кайрата"
10 марта
21:03
Футбол

Самый молодой состав за последние годы, или насколько изменился средний возраст игроков "Астаны"
10 марта
20:38
Футбол

Экс-лидер "Окжетпеса" и вернувшийся из Румынии защитник. Сумеют ли выступавшие в КПЛ легионеры усилить "Жетысу"?
10 марта
20:11
Футбол

Гроза "Кайрата", два клуба за сезон и новый шанс в "Жетысу". Как Бауыржан Турысбек может перезапустить карьеру
10 марта
18:13
Футбол

Акцент на воспитанниках, возвращение Минасяна, неубедительная атака. "Тараз": превью к сезону
10 марта
17:50
Футбол

"Актобе", "Жетысу" и "Шахтер" лишили трех очков до старта чемпионата
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика