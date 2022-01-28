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"Протеже Аршавина" вместо "Астаны" перешел в другой клуб

"Протеже Аршавина" вместо "Астаны" перешел в другой клуб
©ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бывший лидер "Кайсара" Думан Нарзилдаев стал игроком "Каспия", сообщает пресс-служба актауского клуба.

В текущее межсезонье Нарзилдаев, по информации неофициальных источников, попал в сферу интересов "Астаны". Между игроком и столичным клубом даже велись переговоры, но в "Астане" не до конца были уверены в необходимости этого перехода.

Нарзилдаев на протяжении всей карьеры выступал только за "Кайсар". В минувшем сезоне "волки" вылетели в первую лигу.

В 2021 году 28-летний игрок провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Футболист периодически вызывается в сборную Казахстана.

Отметим, что 2018 году Нарзилдаев стал самым ярким футболистом "Кайсара". В том же году Андрей Аршавин порекомендовал "Кайрату" подписать Думана.

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Каспий Кайсар ФК

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