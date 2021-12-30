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"Астана" начала переговоры с "протеже Аршавина"

"Астана" начала переговоры с "протеже Аршавина"
©ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Капитан кызылординского "Кайсара" Думан Нарзилдаев может вернуться в казахстанскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 28-летний хавбек попал в сферу интересов "Астаны". Стороны уже ведут переговоры. Однако в столичном клубе не до конца уверены в необходимости этого перехода, поскольку Нарзилдаев всю карьеру выступал лишь в "Кайсаре". 

Сам игрок точно не останется в "Кайсаре", так как клуб вылетел из КПЛ. На него претендуют несколько команд. Нарзилдаев намерен определиться со своим будущим в ближайшее время.

В минувшем сезоне Нарзилдаев провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Футболист периодически вызывается в сборную Казахстана.

Отметим, что 2018 году Нарзилдаев стал самым ярким футболистом "Кайсара". В том же году Андрей Аршавин порекомендовал "Кайрату" подписать Думана.

Футболист сборной Казахстана получил предложение из Европы с зарплатой в 25 тысяч долларов в месяц

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ Футбольные трансферы Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ Аршавин Андрей

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