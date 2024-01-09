Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Протеже" Аршавина не договорился с родным клубом по зарплате и ждет новые варианты

"Протеже" Аршавина не договорился с родным клубом по зарплате и ждет новые варианты
©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Думан Нарзилдаев отказался возвращаться в "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, "волки" не готовы дать хорошие условия своему 30-летнему воспитаннику. В среднем футболисты "Кайсара" зарабатывают в команде около 1-1,5 миллиона тенге в месяц, в то время как кандидат в сборную Казахстана зарабатывал в предыдущих клубах не менее 4-5 миллионов.

Нарзилдаев в настоящее время тренируется в родной Кызылорде и не полетел с "Кайсаром" на сборы в Турцию. У опытного игрока есть несколько других вариантов продолжения карьеры.

Летом прошлого года Нарзилдаев перешел в "Ордабасы" из "Каспия". Всего за шымкентцев сыграл восемь матчей. Также на его счету 12 игр за "Каспий" в сезоне-2023. В составе "Ордабасы" завоевал золото чемпионата Казахстана. Большую часть карьеры выступал в кызылординском "Кайсаре". За сборную Казахстана Думан Нарзилдаев провел два матча.

В 2018 году экс-игрок сборной России Андрей Аршавин посоветовал "Кайрату" подписать Нарзилдаева, заявив, что тот усилит любой клуб КПЛ.

Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Ордабасы ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Вчера , 23:12
КПЛ
©КФФ "Астана" подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ - источник
Вчера , 20:35
КПЛ
©ФК "Рубин" "Есть свои нюансы". Появилась информация о потенциальных новичках "Актобе"
Вчера , 19:20
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Протеже" Аршавина не договорился с родным клубом по зарплате и ждет новые варианты
Вчера , 17:57
КПЛ
©ФК "Елимай" "Елимай" проведет товарищеский матч с клубом РПЛ
Вчера , 15:19
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" прибыли новички: есть кандидат в сборную Казахстана и забивной нападающий
Вчера , 14:21
КПЛ
©ФК "Пари НН" "Тобол" оформил трансфер новичка из РПЛ: известна сумма
Вчера , 14:04
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Он потенциально игрок сборной". Казахстанец подпишет контракт с "Арисом" Шпилевского?
Вчера , 12:32
КПЛ
©ФК "Кайсар" В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена
Вчера , 09:09
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы
Вчера , 00:36
КПЛ
©ФК "Актобе" "Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание
8 января, 18:05
КПЛ
©ФК "Женис" Новичок КПЛ решил судьбу иностранного бомбардира
8 января, 14:30
КПЛ
©КФФ Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана
8 января, 12:52
КПЛ
©CSL "Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба
8 января, 10:46
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Казахстанский клуб объявил об уходе сразу четырех игроков
8 января, 09:04
КПЛ
©ФК "Тобол" Обладатель Кубка Казахстана остался без клуба
8 января, 08:15
КПЛ
©instagram.com/_elmessaoudi_/ "Тобол" объявил о трансфере футболиста сборной Марокко
7 января, 19:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья
7 января, 18:00
КПЛ
©UEFA Патрик Твумаси может вернуться в КПЛ. И это не "Астана"
6 января, 21:58
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" "Кровью себе бутсы мазали". Опытный иностранец - о жизни в Казахстане
6 января, 21:34
КПЛ
©instagram.com/fkzalgiris/ Самый юный дебютант "Астаны" возобновит карьеру через два года после просмотра в Европе
6 января, 20:28
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин
6 января, 19:25
КПЛ
©ФК "Ахмат" Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности
6 января, 16:50
КПЛ
©instagram.com/fc_atyrau/ Клуб КПЛ принял решение по казахстанскому форварду
5 января, 22:01
КПЛ
©ФК "Атырау" Чемпион Кипра принял решение о будущем в казахстанском клубе
5 января, 21:39
КПЛ
©Paulo Marcos/Atlético-GO "Ордабасы" усилил состав бразильским защитником
5 января, 21:24
КПЛ
©АБФФ Стало известно имя новичка "Актобе": он играл в еврокубках и вызывается в сборную
5 января, 19:14
КПЛ
©instagram.com/fkmladostgatnovisad Обладатель Кубка Сербии нашел новый клуб после ухода из "Тобола"
5 января, 17:33
КПЛ
©ФК "Атырау" Нигерийский форвард и бразильский защитник покинули казахстанский клуб
5 января, 17:18
КПЛ
TENGRINEWS©Turar Kazangapov 2023 "Актобе" решил перехватить игрока сборной Казахстана у "Астаны"
5 января, 16:48
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" сделал сообщение по ивуарийскому футболисту

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus