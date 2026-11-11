Уход Андрея Мартина с поста главного тренера "Ордабасы" спровоцировал множество слухов по поводу того, кто следующим возглавит шымкентскую команду. Корреспондент Vesti.kz оценивает вероятность назначения обозначенных кандидатур в прессе.

В первую очередь некоторые казахстанские источники акцентировали внимание на местных специалистах - Рафаэле Уразбахтине и Григории Бабаяне. Это два наиболее успешных казахстанских тренера с точки зрения еврокубковых достижений. Но, Уразбахтин уже публично заявил, что его желание прежде всего попробовать себя в зарубежном проекте. Понятно, что такого варианта может и не возникнуть, но Рафаэль Радикович всё равно вряд ли пойдёт сразу к прямому конкуренту "Кайрата". С точки зрения этики и уважения к своему бывшему клубу специалист предпочтёт не делать подобный шаг.





Что касается Бабаяна, он тоже патриот своего клуба - "Астаны". Столицу он покинет только если там положение окончательно ухудшится и не возникнет долгожданных перспектив с новым инвестором, поэтому пока Бабаян в режиме ожидания и не будет принимать поспешных решений.

Надо сказать, что в целом, "Ордабасы" смотрит в первую очередь в сторону иностранцев. И здесь тоже возникли инсайды с двумя кандидатурами.

Первая - это Вилли Саньоль. Превосходная, историческая работа в сборной Грузии со стороны французского специалиста вызывает уважение и внимание. Но с другой стороны, на клубном уровне Саньоль работал лишь в молодёжной команде "Баварии", а ведь "Ордабасы" нужен тренер, который имеет еврокубковый опыт. Но фигура Саньоля так или иначе интересная, ведь помимо магии большого имени в мировом футболе, отличной работы в Грузии, есть и финансовый фактор. В той же Грузии официальные лица подтверждали, что зарплата француза была очень скромной - около 20 тысяч евро. В то время как в "Ордабасы", по слухам, планку по зарплате для нового тренера поставили аж в два миллиона евро в год.





Самый свежий инсайд возникший касательно потенциального тренера "Ордабасы" оказался связан с фамилией бельгийца Давида Юбера. 38-летний, прогрессивный тренер новый волны, который вызывает большое внимание к себе во всей Европе работой во главе "Юниона". Юбер неплохо показал в прошлом сезоне Лиги чемпионов с "Юнионом", выиграл Кубок Бельгии, в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате, а также успешно выступает в общем этапе Лиги Европы. Кандидатура крайне интересная, но в то же время, сейчас сценарий его ухода в "Ордабасы" выглядит маловероятным. Юбер явно имеет более широкие перспективы развития карьеры, в том числе в рамках топ-5 лиг. Если он поедет в Шымкент, это будет абсолютный шок для всех.

При этом, весьма вероятно, что "Ордабасы" рассматривает ещё множество кандидатов, которые пока нигде публично не были засвечены. Так или иначе, выбор новоиспечённых чемпионов страны интригует, ведь изначальное решение расстаться с тем же Мартином уже представлялось рискованным и нетривиальным.