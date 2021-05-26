Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Прогресс налицо и универсальность, или как прибавил в этом сезоне Эбонг

Он может сыграть ключевую роль во второй половине кампании.

Прогресс налицо и универсальность, или как прибавил в этом сезоне Эбонг
Макс Эбонг. Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

"Астана" с ощутимым отрывом лидирует в таблице OLIMPBET-чемпионата Казахстана после окончания первого круга. Большой вклад в успех команды Андрея Тихонова внесла игра лидера Марина Томасова, записавшего на свой счет по восемь голов и ассистов. Но примечателен и уровень выступлений других футболистов и даже тех, кто далеко не всегда появляется в стартовом составе. Одним из таких является белорусский полузащитник Макс Эбонг. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как изменилась игра хавбека по сравнению с прошлым сезоном.

Перед началом прошлогоднего сезона КПЛ "Астана" объявила о переходе молодого центрального полузащитника, ранее выступавшего на родине за солигорский "Шахтер".

В дебютном сезоне Эбонг провел 21 матч за клуб во всех турнирах, сделав три результативные передачи. В среднем ему требовалось 546 минут на одно голевое действие.

Ничем особенным Макс не выделялся, да и игра "Астаны" была откровенно слабой. В прошлом году казалось, что сезон провалили абсолютно все, поэтому никого из новичков выделять не пришлось. 

Было видно, что Эбонг может зацепиться за мяч, придержать его. Но как-то детально оценить уровень футболиста было сложно. Адаптация Макса, как и других новичков, затянулась из-за тех ограничений, которые были введены по причине коронавируса.

В новом сезоне игрок сборной Беларуси начинал выступать как игрок старта. Но затем форму поднабрал новичок Валерий Чуперка, а еще составил конкуренцию вернувшийся в родной клуб Исламбек Куат

Со временем Эбонг отошел на второй план, уступив место в старте Чуперке. И это после неплохого матча с "Каспием" (2:0) во втором туре, в котором Макс забил дебютный гол за "Астану". Символично, что это случилось в первом же матче Эбонга на "Астана Арене".

Позже игрок заболел ангиной, из-за которой пропустил еще несколько игр. В апреле он поразил цель в матче с "Кызыл-Жаром" (3:1), выйдя на замену. А в последних двух матчах набрал еще пару очков по системе "гол+пас", поразив ворота "Кайсара" (5:2) и сделав важный ассист в противостоянии с "Кайратом" (1:1).

Проведя на поле всего 535 минут, Эбонг забил три мяча и сделал один ассист в матчах внутреннего первенства, показав отличный прогресс относительно прошлого сезона. 

Макс не только набрался уверенности и окончательно прошел адаптацию, но и помогал команде своей универсальностью. Во время отсутствия Тиграна Барсегяна и Абата Аймбетова именно Эбонг мог занять позицию в атаке, сыграв на левом фланге.

Для Эбонга это не стало большим сюрпризом. После одной из игр он заявил, что уже играл на позиции вингера, причем и справа, и слева. В последнее время его использовали на фланге атаки в национальной сборной. 

При использовании Эбонга в центре полузащиты Тихонов предпочитает располагать игрока ближе к атаке. В треугольнике хавбеков Макс является самым атакующим. Он первым идет в прессинг и чаще забегает вперед, давая возможность отклеиться от защитников нападающему. 

Возможно, что Эбонг вскоре понадобится тренерскому штабу столичных именно как игрок фланга. Ведь ни для кого не секрет, что в ближайшее трансферное окно "Астану" может покинуть Барсегян. И неясно, на какую замену сможет рассчитывать клуб. 

В центре полузащиты, кроме Чуперки и Куата, играют Абзал Бейсебеков и Лука Шимунович. Еще своих более опытных товарищей в любой момент готов подстраховать местный воспитанник Султан Сагнаев. Кстати, раз уж заговорили о возможных уходах, то напомним о намечающемся переходе защитника Вараздата Арояна в "Кадис" из высшего дивизиона чемпионата Испании. Если вице-капитан сборной Армении покинет "Астану", то в защиту вернется кто-то из пары Бейсебеков - Шимунович, и в таком случае Эбонг может срочно понадобиться уже в центре поля. 

Поэтому варианты того, как использовать 21-летнего универсального хавбека, у Тихонова есть. В клубе рассчитывают на Макса, тем более у него самый длительный действующий контракт, который рассчитан до конца 2023 года. Несколько месяцев назад была информация, что Эбонгом интересуются клубы из России, поэтому существует вероятность, что в будущем "Астана" сумеет заработать на его продаже. 

Отметим, что на счету хавбека 11 матчей и два гола за сборную Беларуси.

Фото: ФК "Астана"©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Тихонов Андрей Куат Исламбек Каспий Кызыл-Жар СК Кайсар ФК Кайрат ФК Аймбетов Абат Беларусь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:35
Футбол

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов
Сегодня
15:08
Футбол

"Там все решает мафия...". Вскрылись другие причины ухода бразильского нападающего из клуба КПЛ
Сегодня
14:03
Футбол

Прогресс налицо и универсальность, или как прибавил в этом сезоне Эбонг
Сегодня
13:15
Футбол

Отсутствие прогресса и заметный спад, или как упала результативность бомбардиров КПЛ-2020
Сегодня
12:09
Футбол

Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
Сегодня
11:50
Футбол

Нужно подбирать варианты уже сейчас, или у кого из футболистов КПЛ заканчиваются контракты в июне
Сегодня
10:20
Футбол

Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
Сегодня
09:31
Футбол

"Была борьба характеров". Эксперт оценил матч "Астана" - "Кайрат" и другие игры 13-го тура КПЛ-2021
Сегодня
08:05
Футбол

Все-таки Бердыев? Появились подробности о новом тренере "Кайрата"
Сегодня
07:39
Футбол

Бразильский форвард покинет КПЛ. В зарубежном клубе ему предложили контракт на полмиллиона, личное авто и дом
Сегодня
07:20
Футбол

Стало известно, сколько могут заработать "Тобол", "Астана" и "Шахтер" в Лиге конференций
Вчера
22:00
Футбол

Герой "Астаны", квартет из "Кайрата" и наставник "Каспия". Символическая сборная 13-го тура КПЛ-2021
Вчера
19:17
Футбол

Возвращение спустя семь лет и дебют для защитника-бомбардира. Новые и почти забытые лица сборной РК по футболу
Вчера
17:09
Футбол

Удар с разворота, прямой со штрафного в девятку и парашют от Суюмбаева. Выбираем лучший гол 13-го тура КПЛ-2021
Вчера
16:37
Футбол

Стали известны сроки летнего трансферного окна КПЛ-2021
Вчера
14:37
Футбол

Креативность Вагнера, неуступчивость Барсегяна и разочаровавшие сборники. Анализ матча "Астана" - "Кайрат"
Вчера
13:11
Футбол

Интриги в "Кайрате", стабильный "Тобол" и разобранный "Актобе". Обзор 13-го тура КПЛ
Вчера
12:12
Футбол

"Кайрат" отскочил в матче с "Астаной" благодаря удару Суюмбаева на 91-й. Вспоминаем другие эффектные голы капитана
24 мая
21:54
Футбол

"Акжайык" потерпел неожиданное поражение и не смог сместить "Кайрат" с третьего места КПЛ
24 мая
21:53
Футбол

"Тобол" разгромил "Шахтер" и приблизился к "Астане" в чемпионской гонке
24 мая
19:53
Футбол

"Кызыл-Жар" проиграл "Атырау" и отскочил от лидеров КПЛ
24 мая
19:53
Футбол

"Тараз" отобрал очки у "Ордабасы" и приблизился к лидерам КПЛ
24 мая
18:06
Футбол

Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ
24 мая
15:19
Футбол

Гол легионера "Актобе" в ворота "Кайрата" признан лучшим в 12-м туре КПЛ
24 мая
15:00
Футбол

"Наш вклад в игру не соответствует итоговому результату". Тренер "Кайрата" оценил матч с "Астаной"
24 мая
13:12
Футбол

"Формально есть повод уволить Шпилевского". Инсайдер - о смене тренера в "Кайрате" и Бердыеве
24 мая
11:30
Футбол

"Они играли лучше". Рукавина - о матче с "Кайратом", завершении карьеры и Раде Дугаличе
24 мая
10:26
Футбол

Курбан Бердыев возглавит "Кайрат" - СМИ
24 мая
09:55
Футбол

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Тараз", "Шахтер" - "Тобол" и еще двух игр 13-го тура КПЛ
24 мая
08:41
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана подписал провалившего просмотр в "Кайрате" вратаря
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика