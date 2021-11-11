Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021

В Olimpbet-чемпионате Казахстана-2021 произошло достаточно ярких событий, а большое количество игроков проявили себя с наилучшей стороны, некоторые из футболистов стали открытиями в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz составил символическую сборную сезона. В первом материале рассказ шел о вратаре и защитниках, а теперь речь пойдет о лучших полузащитниках.

Центральный полузащитник: Асхат Тагыберген ("Тобол")

Лидер "Тобола" провел едва ли не лучший сезон в своей карьере. Присоединился к костанайцам в начале года и помог весной выиграть "желто-зеленым" Суперкубок Казахстана.

На дистанции чемпионата "Тобол" практически не допускал сбоев, и роль Тагыбергена в этом значительная. Казахстанский полузащитник, ставший лидером клуба, показал следующую статистику: 23 матча в КПЛ и по четыре гола, и ассиста. В Лиге конференций его мяч стал решающим в противостоянии с хорватским "Хайдуком".

Безусловно, Тагыберген по праву может претендовать на звание лучшего игрока сезона.

Центральный полузащитник: Макс Эбонг ("Астана")

Белорусский полузащитник в нынешнем сезоне после провала в КПЛ-2020 обрел уверенность и занял важную нишу в командных построениях столичного клуба. В чемпионате Эбонг появлялся на поле 20 раз. При этом прогресс белоруса вылился в пять забитых мячей и пять ассистов. В некоторых поединках проявил предрасположенность к универсализму и выступал на позиции вингера, помогая партнерам в атаке.

Но все же главным образом белорус призван определять игру в центре поля - между обороной и атакой. Эбонг обладает хорошими ударом, дриблингом и умеет прессинговать. Контракт 22-летнего полузащитника с "Астаной" истекает в конце 2023 года. С одной стороны, учитывая трансферный бан, наложенный на столичный клуб, в данных обстоятельствах можно рассматривать Эбонга в качестве потенциального лидера клуба. С другой стороны, вряд ли "Астана" сможет удержать молодого и перспективного иностранца, на которого летом, по данным белорусских СМИ, претендовал шведский "Мальме".

Левый вингер: Тигран Барсегян ("Астана")

Армянский вингер в текущем сезоне был одним из лидеров "Астаны" и решил исходы некоторых матчей в пользу своей команды. На счету Барсегяна 24 матча, в которых забил семь мячей, один из которых с пенальти. Кроме того, игрок сборной Армении оформил семь ассистов, показав по количеству забитых мячей и голевых передач второй после Томасова результат.

В конце чемпионата Барсегян в принципиальном матче с "Кайратом" не справился с эмоциями и показал неподобающий жест в сторону болельщиков, схлопотав дисквалификацию сроком на месяц. Тем не менее его роль в успехах "Астаны" очевидна.

Правый вингер: Марин Томасов ("Астана")

Хорватский легионер в очередной раз проявил себя лидером "Астаны". В текущем сезоне стал лучшим бомбардиром КПЛ. На его счету 17 мячей и десять ассистов - просто топовая статистика.

Контракт хорвата с "Астаной" истекает лишь в конце следующего года. Вопрос в том, сумеет ли руководство столичного клуба сохранить легионера в период трансферного бана и неясной финансовой ситуации.

Отметим, что, кроме перечисленных полузащитников, достойными кандидатами на попадание в этот список можно считать одного из лидеров "Акжайыка" Еркина Тапалова, а также Абдуллаи Диакате из "Ордабасы", хавбека "Кайрата" Небойшу Косовича и игрока "Кайсара" Армана Кенесова. Все они в индивидуальном плане неплохо провели сезон.

На очереди лучшие нападающие сезона по версии Vesti.kz.

Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021

Напомним, "Тобол" выиграл чемпионат впервые с 2010 года. "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте, а "Кайрат" стал обладателем бронзовых наград. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Астана"© (2,3,4)