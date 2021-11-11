 Yrz9zaiEpUAcbhTIri1uGxXPTq7lP3x7YTQ60JWD
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021

Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В Olimpbet-чемпионате Казахстана-2021 произошло достаточно ярких событий, а большое количество игроков проявили себя с наилучшей стороны, некоторые из футболистов стали открытиями в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz составил символическую сборную сезона. В первом материале рассказ шел о вратаре и защитниках, а теперь речь пойдет о лучших полузащитниках.

Центральный полузащитник: Асхат Тагыберген ("Тобол")

Лидер "Тобола" провел едва ли не лучший сезон в своей карьере. Присоединился к костанайцам в начале года и помог весной выиграть "желто-зеленым" Суперкубок Казахстана.

На дистанции чемпионата "Тобол" практически не допускал сбоев, и роль Тагыбергена в этом значительная. Казахстанский полузащитник, ставший лидером клуба, показал следующую статистику: 23 матча в КПЛ и по четыре гола, и ассиста. В Лиге конференций его мяч стал решающим в противостоянии с хорватским "Хайдуком".

Безусловно, Тагыберген по праву может претендовать на звание лучшего игрока сезона.

Центральный полузащитник: Макс Эбонг ("Астана")

Белорусский полузащитник в нынешнем сезоне после провала в КПЛ-2020 обрел уверенность и занял важную нишу в командных построениях столичного клуба. В чемпионате Эбонг появлялся на поле 20 раз. При этом прогресс белоруса вылился в пять забитых мячей и пять ассистов. В некоторых поединках проявил предрасположенность к универсализму и выступал на позиции вингера, помогая партнерам в атаке.

Но все же главным образом белорус призван определять игру в центре поля - между обороной и атакой. Эбонг обладает хорошими ударом, дриблингом и умеет прессинговать. Контракт 22-летнего полузащитника с "Астаной" истекает в конце 2023 года. С одной стороны, учитывая трансферный бан, наложенный на столичный клуб, в данных обстоятельствах можно рассматривать Эбонга в качестве потенциального лидера клуба. С другой стороны, вряд ли "Астана" сможет удержать молодого и перспективного иностранца, на которого летом, по данным белорусских СМИ, претендовал шведский "Мальме".

Левый вингер: Тигран Барсегян ("Астана")

Армянский вингер в текущем сезоне был одним из лидеров "Астаны" и решил исходы некоторых матчей в пользу своей команды. На счету Барсегяна 24 матча, в которых забил семь мячей, один из которых с пенальти. Кроме того, игрок сборной Армении оформил семь ассистов, показав по количеству забитых мячей и голевых передач второй после Томасова результат.

В конце чемпионата Барсегян в принципиальном матче с "Кайратом" не справился с эмоциями и показал неподобающий жест в сторону болельщиков, схлопотав дисквалификацию сроком на месяц. Тем не менее его роль в успехах "Астаны" очевидна.

Правый вингер: Марин Томасов ("Астана")

Хорватский легионер в очередной раз проявил себя лидером "Астаны". В текущем сезоне стал лучшим бомбардиром КПЛ. На его счету 17 мячей и десять ассистов - просто топовая статистика.

Контракт хорвата с "Астаной" истекает лишь в конце следующего года. Вопрос в том, сумеет ли руководство столичного клуба сохранить легионера в период трансферного бана и неясной финансовой ситуации.

Отметим, что, кроме перечисленных полузащитников, достойными кандидатами на попадание в этот список можно считать одного из лидеров "Акжайыка" Еркина Тапалова, а также Абдуллаи Диакате из "Ордабасы", хавбека "Кайрата" Небойшу Косовича и игрока "Кайсара" Армана Кенесова. Все они в индивидуальном плане неплохо провели сезон.

На очереди лучшие нападающие сезона по версии Vesti.kz.

Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021

Напомним, "Тобол" выиграл чемпионат впервые с 2010 года. "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте, а "Кайрат" стал обладателем бронзовых наград. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Астана"© (2,3,4)

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Сборная тура КПЛ Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Кенесов Арман Межсезонье в КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:01
Футбол
"Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021 "Поменяли тренера, и я начал играть регулярно". Новичок сборной Казахстана - о матче с Францией и сезоне-2021
Вчера , 22:42
Футбол
Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021 Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021
Вчера , 22:00
Футбол
В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона
Вчера , 18:31
Футбол
Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021 Привел "Тобол" к чемпионству, стал лучшим бомбардиром и определял игру "Астаны". Лучшие полузащитники КПЛ-2021
Вчера , 15:30
Футбол
Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы
Вчера , 14:35
Футбол
Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021 Удары с лета, выстрел со своей половины и шедевр капитана "Астаны". Выбери лучший гол КПЛ-2021
Вчера , 14:13
Футбол
"Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана "Астана" расстанется с вратарем сборной Казахстана
Вчера , 13:48
Футбол
Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане" Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
Вчера , 12:38
Футбол
Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола" Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"
Вчера , 12:06
Футбол
"Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ "Акжайык" определился с главным тренером на следующий сезон КПЛ
Вчера , 07:17
Футбол
Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021 Спасение "Тобола" и героическая победа "Кызыл-Жара". Топ-7 камбэков КПЛ-2021
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
10 ноября, 20:49
Футбол
"Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ "Кайсар" и "Жетысу" повторили антирекорд по вылетам из КПЛ
10 ноября, 18:48
Футбол
Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021 Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021
10 ноября, 17:40
Футбол
"За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ "За ним следит не только "Спартак". Агент игрока сборной Казахстана прокомментировал интерес из РПЛ
10 ноября, 17:07
Футбол
ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру ФК "Астана" сделал предложение новому главному тренеру
10 ноября, 14:29
Футбол
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория
10 ноября, 12:29
Футбол
"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера "Актобе" определился с кандидатурой главного тренера
10 ноября, 11:07
Футбол
Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату Лидер "Кайрата" согласился на трансфер в Европу и озвучил зарплату
10 ноября, 10:44
Футбол
Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России Экс-вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана отыграл "на ноль" в чемпионате России
10 ноября, 09:53
Футбол
В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову В сборной Казахстана нашли замену травмированному Жукову
9 ноября, 21:01
Футбол
"Хочу пожелать вернуть звание чемпиона". Тихонов подвел итоги работы в "Астане" и попрощался с болельщиками "Хочу пожелать вернуть звание чемпиона". Тихонов подвел итоги работы в "Астане" и попрощался с болельщиками
9 ноября, 17:50
Футбол
Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава? Приемлемый уровень и готовность играть. Нужно ли "Кайрату" оставлять Вагнера Лава?
9 ноября, 16:54
Футбол
Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак" Дебют в сборной, характер и яркий старт в "Актобе". Почему Самородов главный талант поколения и чем он привлекает "Спартак"
9 ноября, 14:52
Футбол
В "Актобе" отреагировали на интерес "Спартака" к 19-летнему дебютанту сборной Казахстана В "Актобе" отреагировали на интерес "Спартака" к 19-летнему дебютанту сборной Казахстана
9 ноября, 13:56
Футбол
Кошмар в Белграде, мучения в Ереване и осечки в КПЛ. Топ-5 самых провальных матчей "Кайрата" в сезоне-2021 Кошмар в Белграде, мучения в Ереване и осечки в КПЛ. Топ-5 самых провальных матчей "Кайрата" в сезоне-2021
9 ноября, 13:16
Футбол
Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате" Работал с Бердыевым, играл с Зайнутдиновым и заменит Вагнера. Почему Еременко идеальный кандидат на усиление в "Кайрате"
9 ноября, 11:33
Футбол
Легионер покинул "Астану". Футболист сделал заявление Легионер покинул "Астану". Футболист сделал заявление
8 ноября, 23:22
Футбол
В "Кайсаре" грядут увольнения после вылета из КПЛ. Подробности В "Кайсаре" грядут увольнения после вылета из КПЛ. Подробности
8 ноября, 23:01
Футбол
Закат славы "Актобе" и критика от Стойлова. Чем запомнился в КПЛ кандидат на пост главного тренера "Астаны" Закат славы "Актобе" и критика от Стойлова. Чем запомнился в КПЛ кандидат на пост главного тренера "Астаны"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus