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Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021

Огорчил Мбаппе, повторил показатели Вагнера и помог "Тоболу" с золотом. Лучшие вратарь и защитники КПЛ-2021
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В Olimpbet-чемпионате Казахстана сезона-2021 было много ярких событий, большое количество игроков проявили себя с наилучшей стороны, а некоторые из футболистов стали открытиями в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz составил символическую сборную сезона. В первом материале рассказ пойдет о вратаре и защитниках.

Вратарь: Александр Мокин ("Тобол")

Голкипер "Тобола" в свои 40 лет по-прежнему демонстрирует высокую надежность и уверенность. В этом сезоне Мокин провел все 26 матчей в чемпионате, пропустив 18 голов. На его счету 12 "сухих" игр. Во многом благодаря его действиям оборона "Тобола" в основном была на высоте, стала лучшей в сезоне среди клубов КПЛ и впервые за 11 лет выиграла золотые медали национального первенства.

Кроме того, уверенная игра Мокина позволила "Тоболу" в начале сезона выиграть Суперкубок Казахстана. В полуфинальной встрече против "Кайрата" и в финале с "Астаной" он суммарно отразил три удара соперников в серии послематчевых пенальти.

На международном уровне Мокин отметился знаковым для мирового футбола событием, отразив пенальти в исполнении Килиана Мбаппе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Франции.

Казахстанский ветеран заслуженно отмечен нами среди игроков своего амплуа и претендует на звание "Лучший вратарь сезона-2021" по версии лиги.

Левый Защитник: Юрий Бушман ("Кызыл-Жар")

Воспитанник киевского "Динамо" перешел в "Кызыл-Жар" в начале этого года. Предыдущим клубом украинского защитника был литовский "Кауно Жальгирис". В КПЛ-2021 Бушман стал одним из самых востребованных игроков петропавловцев, которые по итогам сезона заняли четвертое место. В 23 матчах чемпионата 31-летний футболист, выступающий на левом фланге отметился двумя голами и сделал четыре ассиста. Один из его мячей, забитый в ворота "Астаны", был признан болельщиками лучшим в 18-м туре чемпионата.

Центральный защитник: Алибек Касым ("Кызыл-Жар")

Центральный защитник "Кызыл-Жара" стал настоящим открытием сезона. 23-летний воспитанник академии "Кайрата" раскрылся с наилучшей стороны. В прошедшем чемпионате он прочно выходил в основе своего клуба, сыграв в 25 встречах. На его счету семь забитых голов - столько же у звездного Вагнер Лава. Кроме того, Касым в этом году успел дебютировать за национальную сборную, выйдя на замену в товарищеском матче против Северной Македонии.

Вероятно, казахстанский футболист продолжит карьеру в более статусном клубе КПЛ. Все задатки для качественного роста и реализации потенциала у него имеются.

Центральный защитник: Сергей Малый ("Тобол")

Защитник "Тобола" стал одним из важных звеньев в построении игры костанайцев. Оборона чемпионов Казахстана 2021 года стала лучшей в КПЛ. "Тобол" пропустил мячей меньше всех остальных клубов чемпионата, проиграв лишь одну встречу. В этом немаловажная заслуга Малого, надежно цементировавшего защитные порядки команды.

Он провел 25 матчей в КПЛ-2021 и забил три мяча.

Правый защитник: Камо Оганесян ("Кайрат")

Армянский универсал стал одним из самых стабильных игроков в "Кайрате", который лихорадило по ходу сезона. Оганесян здорово проявил себя во всех турнирах, а особенно в чемпионате. На его счету 25 матчей в КПЛ-2021, в которых он забил четыре гола и сделал столько же ассистов. Игрок сборной Армении способен закрывать не одну позицию на обоих флангах, и его уход может стать большой потерей для алматинцев.

Также достойным кандидатом на попадание в сборную сезона можно назвать голкипера "Шахтера" Игоря Шацкиого, ставшего одним из лидеров "горняков" и сумевшего в еврокубках "затащить" свой клуб в раунд плей-офф Лиги конференций. Кроме того, это игроки "Тобола" - Руслан Валиуллин, смазавший концовку года неприятной историей с употреблением запрещенных препаратов, и Багдат Каиров, который начинал сезон в нестабильном "Ордабасы", а затем перебрался в Костанай и там продемонстрировал свой высокий уровень. А также лидер "Актобе" Юрий Логвиненко, сумевший легко адаптироваться в родном клубе после ухода из "Ротора", и капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков, во многом благодаря которому столичные выиграли ряд важных встреч и до конца боролись за чемпионство. 

На очереди лучшие полузащитники сезона по версии Vesti.kz.

Напомним, "Тобол" выиграл чемпионат впервые с 2010 года. "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте, а "Кайрат" стал обладателем бронзовых наград. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1,4), ФК "Кызыл-Жар"© (2,3), ФК "Кайрат"© (5)

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