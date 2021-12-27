Приглашение игроков сборной и перестройка состава. "Актобе" продолжает быть самым активным в межсезонье

"Актобе" - один из самых активных клубов в межсезонье в КПЛ. Накануне было объявлено о переходе игрока сборной Казахстана Ескендира Кыбырая , а немногим ранее в стан пятикратного чемпиона Казахстана перешел полузащитник Арман Кенесов. Кроме того, с "красно-белыми" связано много новостей об интересе к тем или иным игрокам. Корреспондент Vesti.kz приходит к выводу, что пятикратные чемпионы страны перед предстоящим сезоном планируют серьезно преобразовать состав.

Помимо трансферов Кенесова и Кыбырая, стало известно о положительных итогах переговоров с ганским опорником Йоахимом Адукором.

Также сообщается об интересе к полузащитнику сборной Казахстана Владиславу Васильеву, лучшему бомбардиру первой лиги Мирасу Турлыбеку и экс-лидеру "Кайсара" Думану Нарзилдаеву. Кроме того, "красно-белые" продлили контракты с Рамазаном Оразовым и Дмитрием Шомко и желают переподписать Темирлана Ерланова. "Актобе" обратил внимание еще на несколько игроков национальной сборной, а именно Еркина Тапалова, Оралхана Омиртаева и Алексея Щеткина.

Кроме того, "Актобе" намерен серьезно усилить вратарскую линию. По неофициальным данным, клуб проявляет интерес к экс-голкиперу "Тобола" Эмилю Балаеву, который сейчас защищает цвета азербайджанского "Карабаха". Еще одним голкипером из чемпионата Азербайджана, к которому проявляют интерес "красно-белые", является Саша Стаменкович. Бывший вратарь "Окжетпеса" уже объявил о завершении карьеры в "Сабахе". Судя по неофициальным новостям, рассматриваются варианты с приглашением Мирослава Лобанцева из "Кызыл-Жара", Данила Устименко ("Кайрат") или возвращения из "Шахтера" своего воспитанника Игоря Трофимца.

"Актобе" в КПЛ-2021 после возвращения из первой лиги ставил задачу пробиться в еврокубки, но занял лишь шестое место. Теперь "красно-белые" очевидно захотят повторить попытку, поэтому их активность вполне логична и обоснована.

Мы уже писали о тактической гибкости молодого и крайне полезного Кенесова, выступавшего в последнем сезоне за "Кайсар". Такой игрок, безусловно, будет полезен для "красно-белых".

Воспитанник "Кайрата" Кыбырай прилично прогрессирует. В КПЛ-2021 он провел 22 матча, сделал один ассист и забил один гол. Именно в поединке с "Актобе", который был выигран с разгромным счетом 3:0, один из голов пришел с его фланга.

Адукор играл в "Актобе" во второй половине сезона-2021. Ганец провел шесть мячей и заработал два предупреждения.

В КПЛ-2021 "Актобе" пропустил 40 мячей - столько же, сколько "Атырау" и "Туран". Хуже в лиге показатели были у неудачников "Кайсара" (44) и "Жетысу" (47). Поэтому масштабная перестройка в этой линии более чем умозрительна. 37-летний Жасур Нарзикулов и россиянин Сергей Ревякин не стали образцами надежности.

На данный момент рассуждения о возможном составе "красно-белых" довольно преждевременны. Приблизительные контуры станут известны ближе к сезону. Но активность "Актобе" и конкретика относительно кадровой политики похвальны. Становится понятно, что пятикратные чемпионы Казахстана намерены заявить о себе в КПЛ-2022.

Фото: ФК "Шахтер"© (1), ФК "Актобе"© (2), ФК "Кайрат"© (3).