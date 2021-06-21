Преобразил "Кайсар", стал главным в "Актобе" и побил "Атырау". Символическая сборная 16-го тура КПЛ-2021

В 16-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, помимо привычных исполнителей, также заявили о себе футболисты, которым ранее по разным причинам не удавалось это сделать. Vesti.kz составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Сергей Ревякин ("Актобе")

Сменщик Жасура Нарзикулова провел четвертый матч за "Актобе". Две последние игры российский голкипер отстоял "на ноль". "Красно-белые" в этих встречах обыграли с одинаковым счетом 1:0 "Атырау" и "Ордабасы". В Шымкенте Ревякин отразил пять ударов и совершил два суперсейва, став одним из героев матча.

Центральный защитник: Вараздат Ароян ("Астана")

Армянский защитник провел очередной качественный матч. В том, что опасный в этом сезоне "Атырау" не смог распечатать ворота "Астаны", есть немаловажная заслуга Арояна.

Центральный защитник: Юрий Логвиненко ("Актобе")

Защитник "Актобе" после возвращения в родной клуб постепенно обретает себя. Матч против "Ордабасы" стал пятым для него в КПЛ-2021. Помимо того, что Логвиненко превосходно исполнил свои функции, не дав отличиться игрокам соперника, он еще принес победу "красно-белым" (1:0), удачно замкнув подачу с углового.

Центральный защитник: Абзал Бейсебеков ("Астана")

Капитан "Астаны" демонстрирует превосходную игру в текущем сезоне. В игре с "Атырау" он в очередной раз показал себя лидером. Уверенно вел игру в обороне и ассистировал в первом голевом эпизоде Марину Томасову.

Опорный полузащитник: Арсен Буранчиев ("Кайрат")

Молодой полузащитник алматинцев успешно вошел в игру против "Турана". 19-летний Буранчиев принял участие в разгроме туркестанцев (3:0), забив превосходный гол после выхода на замену. Это взятие ворот стало для него дебютным в высшем дивизионе.

Центральный полузащитник: Алан Чочиев ("Шахтер")

Полузащитник "Шахтера" забил первый гол в чемпионате Казахстана. Во встрече с "Таразом" на 21-й минуте изумительно исполнил штрафной. Его мяч принес карагандинцам первые полноценные три очка после семи матчей без побед.

Центральный полузащитник: Иван Антипов ("Акжайык")

Хавбек уральцев в дебюте второй половины матча с "Кызыл-Жаром" (1:0) успешно поучаствовал в атаке. Его гол стал единственным в этом поединке.

Левый полузащитник: Азат Нургалиев ("Тобол")

Капитан "Тобола" сыграл ключевую роль в волевой победе над "Жетысу" (2:1). Заработал оба пенальти для костанайцев, один из которых сам и реализовал.

Правый полузащитник: Марин Томасов ("Астана")

Победу "Астаны" над "Атырау" можно назвать именем Томасова. Исполнительское мастерство хорвата позволило столичному клубу дважды воспользоваться брешами в обороне "нефтяников" и увезти важные три очка.

Нападающий: Вагнер Лав ("Кайрат")

Бразильский форвард принял самое активное участие в разгроме "Турана". Лав реализовал пенальти и поучаствовал в двух остальных голевых комбинациях.

Нападающий: Каролис Лаукжемис ("Кайсар")

Результат в Актау, где "Кайсар" обыграл "Каспий" (4:2), можно назвать неожиданным. Кызылординцы явно воспряли духом, а лучшим игроком в их составе стал литовский форвард, оформивший дубль. Лаукжемис забил важные мячи на 74-й и 78-й минутах. Его голы, по сути, лишили эту встречу интриги.

Тренер: Владимир Никитенко ("Кайсар")

64-летний специалист заявил о себе в "Кайсаре" как эффективный антикризисный менеджер. "Волки" после его прихода во второй игре подряд набирают очки. Никитенко сумел переформатировать команду, и первый успех не заставил себя долго ждать - "Кайсар" сумел победить в Актау (4:2), где до этого в текущем сезоне "Каспию" не был страшен никто.

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