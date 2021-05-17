Известные казахстанские тренеры Вахид Масудов, Владимир Никитенко, а также экс-футболист сборной Казахстана Ренат Абдулин, в интервью Sports True ответили на вопрос, испытывает ли "Кайрат" судейское давление в текущем чемпионате.

- Судейский корпус влияет на игры "Кайрата" - на свисток посадить, карточку показать? Что-нибудь такое вы видите?

Масудов: Нет, я бы так не сказал.

Никитенко: Я не вижу предвзятости. Я думаю, плюс-минус есть ошибки в ту или иную сторону. По всему чемпионату я не вижу не то чтобы предвзятости, а даже грубейших ошибок. Ни в одном матче, чтобы что-нибудь сказать категорично.

Абдулин: Я играл такие игры, где было очень хорошо видно судейское давление. Есть с чем сравнить. Может, такая психология у футболистов сложилась: "Мы - "Кайрат", нас должны судить идеально, никто не имеет права ошибаться". Судьи - те же люди, они не роботы. Да, они где-то ошибаются, но это человеческий фактор. "Кайрат", как качественная команда, не должен смотреть на судейство.

Напомним, что "Кайрат" после 11 матчей с 17 очками располагается на четвертом месте в таблице, отстав на 12 пунктов от лидирующей "Астаны". В 12-м туре, 18 мая, алматинцы дома примут "Актобе".

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