"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде

Он является воспитанником "Кайрата".

Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:42

Казахстанский нападающий Акмаль Бахтияров не перешел в российский клуб "Тамбов" и теперь продолжит карьеру в "Жетысу". Агент игрока Дмитрий Селюк прокомментировал для Vesti.kz, почему решение было изменено и что ждет его клиента в Талдыкоргане. 

"Изначально мы думали, что в "Тамбов" пойдут реально хорошие футболисты, но когда я увидел, какие игроки туда приехали, то мы предпочли вариант, где Акмаля больше ценят, уважают. Да, у "Жетысу" скромные возможности, но еще стоит посмотреть, как они будут выступать. Тем более, что Акмаль по-прежнему принадлежит "Сочи", сейчас это всего лишь аренда. 

Думаю, что "Жетысу" еще нужно парочку полузащитников и нападающий. Если этот вопрос будет решен, то они точно не будут мальчиками для битья и сохранят место в КПЛ", - отметил агент. 

22-летний Бахтияров находился в "Сочи" с января 2019-го и за два года провел 11 матчей, а недавно клуб отзаявил его. Также казахстанец выступал за армянский "Ноа" и молодежный состав "Кайрата".  

В прошлом сезоне "Жетысу" занял шестое место в чемпионате Казахстана. Позже, из-за оптимизации бюджета состав талдыкорганцев покинули большинство игроков, главным тренером команды стал молодой специалист Ринат Алюетов. 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:42
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