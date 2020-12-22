Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Предложения у меня есть разные". Лучший бомбардир КПЛ-2019 - о своем будущем в "Кайрате", варианте в Европе и зарплате в Казахстане

В минувшем сезоне форвард потерял место в основе.

"Предложения у меня есть разные". Лучший бомбардир КПЛ-2019 - о своем будущем в "Кайрате", варианте в Европе и зарплате в Казахстане
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола ведет переговоры с  алматинским клубом относительно своего будущего. Об этом украинский форвард рассказал в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

"Предложения у меня есть разные. Сейчас мы их рассматриваем, ведем переговоры и с моим клубом, и с другими клубами. Сейчас все в подвешенном состоянии.

У меня еще год контракта с "Кайратом". Продлевать - нет, но я веду переговоры: трансфер, аренда, остаюсь, не остаюсь. Ничего не понятно сейчас.

Один вариант из Европы есть - Польша", - сказал Эсеола.

"Кайрат" решил усилиться на Лигу чемпионов. Могут уйти Сейдахмет и другие игроки

Также нападающий рассказал о потенциальном возвращении в украинскую премьер-лигу и сравнил зарплаты футболистов в Украине и Казахстане.

- Украинские клубы может и интересуются, но я бы рассматривал только топ-2 клуба УПЛ. Другие - не интересно было бы. Может быть, из-за зарплатных ведомостей.

- Насколько отличается платежеспособность рядовых украинских команд от клубов Казахстана?
- На данный момент действительно отличаются. Если берем период до войны, и в Казахстане были сумасшедшие деньги, но в Украине... И уровень футбола был хороший, и деньги были. Знаю, люди меньше чем за 25 (тысяч долларов) обувь не обували, бутсы не зашнуровывали.

Сейчас, понятно, все изменилось, и разница большая. Зарплаты в Казахстане больше, - сказал Эсеола.

"Кайрат" определился с первым трансфером после чемпионства

Ранее сообщалось, что Эсеола получил предложение из Китая. В минувшем сезоне 29-летний форвард потерял место в основном составе.

В казахстанской премьер-лиге сезона-2020 Эсеола провел 17 матчей и забил два гола. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

По итогам КПЛ-2020 "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
09:39
Футбол

"Предложения у меня есть разные". Лучший бомбардир КПЛ-2019 - о своем будущем в "Кайрате", варианте в Европе и зарплате в Казахстане
Вчера
23:59
Футбол

"Кайрат" готов продать полузащитника сборной Казахстана
Вчера
23:20
Футбол

"Тренерская деятельность всегда была в приоритете". Нурдаулетов - о молодежной сборной, лимите и задачах
Вчера
22:53
Футбол

"Кайрат" определился с планом подготовки к новому сезону
Вчера
21:38
Футбол

Футболист "Астаны" помог воспитанникам столичного детского дома
Вчера
20:15
Футбол

Сошел на нет в "Кайрате" и попытался реанимировать карьеру. Сейдахмет получит очередной шанс в алматинском клубе
Вчера
18:31
Футбол

Скорость, потенциал и универсализм. Какую пользу "Кайрату" принес Камо Оганесян
Вчера
17:26
Футбол

Чемпион, лучший бомбардир и дебютанты премьер-лиги. Кто принял участие во всех матчах КПЛ-2020
Вчера
16:38
Футбол

Шомко может уйти из "Астаны" в чемпионат России или другой клуб КПЛ
Вчера
16:15
Футбол

"Меркель и Жуков должны определиться с гражданством". Байсуфинов - о квалификации ЧМ-2022, Исламхане и матче с Францией
Вчера
15:06
Футбол

Смаков может получить должность в клубе КПЛ
Вчера
13:33
Футбол

Экс-тренер "Актобе" и "Тобола" может возглавить пятый клуб КПЛ
Вчера
09:27
Футбол

"Может быть, я получу предложение". Защитник "Астаны" - о завершении карьеры и задачах на новый сезон
Вчера
07:17
Футбол

Обидчики казахстанцев и футболист с опытом игры в Испании. Кто из белорусов может оказаться в КПЛ
20 декабря
23:35
Футбол

Один из лучших ассистентов и рекордсмен по минутам. Как Миканович стал незаменимым в "Кайрате"
20 декабря
19:41
Футбол

В Казахстане заинтересовались футболистом с опытом игры против "Барселоны" и "Ромы"
20 декабря
15:12
Футбол

Стал известен бюджет "Кайрата" в 2020 году
20 декабря
14:34
Футбол

Сборная возвращается в столицу. "Астана Арена" получила сертификат ФИФА
20 декабря
13:29
Футбол

"Астана" и "Кайрат" способны играть в группе Лиги чемпионов - Григорчук
20 декабря
12:57
Футбол

КФФ предложили новую систему розыгрыша Кубка Казахстана
20 декабря
09:40
Футбол

"КПЛ сильней чемпионата Болгарии". Лучший бомбардир сезона - о самом неудобном защитнике и планах на 2021 год
19 декабря
20:42
Футбол

"Астана" сделала предложение лучшему центральному защитнику Беларуси
19 декабря
19:02
Футбол

"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем
18 декабря
21:33
Футбол

Полузащитник "Астаны" договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт
18 декабря
20:33
Футбол

"Кайсар" начал подготовку к сезону-2021 с новым тренером
17 декабря
19:54
Футбол

Тихонова из "Астаны" выдвинули на пост главного тренера московского "Спартака"
16 декабря
20:46
Футбол

Марин Томасов стал лучшим ассистентом "Астаны" в сезоне-2020
16 декабря
13:01
Футбол

Турция провела переговоры с клубами КПЛ по УТС
16 декабря
00:05
Футбол

"Кайсар" назначил нового главного тренера
15 декабря
22:50
Футбол

Естественный отбор и конкуренция. Где больше всего в КПЛ-2020 было игроков из стран - членов ЕАЭС
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика