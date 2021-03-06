"Повезло больше "Тоболу". Тихонов - о поражении в Суперкубке Казахстана

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал финальный матч Суперкубка Казахстана, где его команда проиграла костанайскому "Тоболу" в серии пенальти.

- Андрей Валерьевич, выход Александра Заруцкого на последних минутах матча - это тренерское решение?

- Да, это наше решение. Все-таки напряжение на вратарей большое. Свежий Заруцкий, вышедший на серию пенальти, на тренировках выглядел очень хорошо. Он угадал все удары, кроме последнего. Сегодня нам чуть-чуть не хватило. Серия пенальти - это лотерея. Я думаю, что по игре мы провалили первые 15 минут, но потом матч был под нашим контролем. Обидно так заканчивать. Это такой момент, когда ты не хуже, а в каких-то моментах и лучше. Пенальти - это, знаете, кому повезет. Повезло больше "Тоболу", исполнительское мастерство у них оказалось лучше.

- Вопрос по штрафному на последних минутах, это вы дали указание бить Томасову?

- С левой ноги у нас бьет Томасов либо Барсегян, но по умолчанию пробил Томасов.

Напомним, "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.