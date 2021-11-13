Потрепал лидеров и метит в еврокубки. Назван лучший тренер КПЛ-2021

Vesti.kz составили символическую сборную Olimpbet-чемпионата Казахстана-2021, назвав лучших среди вратарей, защитников, полузащитников и нападающих. Теперь настала очередь определить самого-самого среди тренеров.

По нашему мнению, возглавить символическую сборную сезона достоин Андрей Карпович. Казахстанский специалист в этом сезоне привел петропавловский "Кызыл-Жар" к четвертому месту в КПЛ. Это безусловный успех для скромного клуба.

Северяне стали лучшими среди команд вне медального подиума. Как отметил сам Карпович, соперничать с представителями призовой тройки пока не получается. Слова 40-летнего специалиста - сущая истина, а не попытка оправдаться. "Тобол", "Астана" и "Кайрат" на порядок сильнее остальных команд КПЛ, о чем говорит количество набранных очков - 51 у алматинцев, ставших обладателями бронзы, и 39, собственно, у "Кызыл-Жара", занявшего четвертое место. Таких разрывов между командами, стоящими рядом в турнирной таблице, больше нет.

"Кызыл-Жар", обладая весьма скромными ресурсами, заслуженно занял свое место, обойдя более искушенных соперников. Примечательно, что команда Карповича сумела отобрать очки у представителей призовой тройки - победа над "Астаной" (3:2) и ничья с "Кайратом" (1:1), лишь с "Тоболом" петропавловцам не удалось зацепиться за результат - два поражения с одинаковым счетом 0:2.

Во многом текущий успех Карповича стал возможным благодаря переосмыслению предыдущего сезона, когда "Окжетпес" под его руководством вылетел из КПЛ. Очень важно, что руководство "Кызыл-Жара" поверило в Андрея Владимировича, а он отплатил работой на совесть и высоким результатом - до этого представители петропавловского футбола в высшем дивизионе лучше выступали лишь в конце прошлого - в начале этого века (серебро и бронза).

Безусловно, коллеги Карповича из призовой тройки, вероятно, не менее достойны звания лучшего тренера, но, повторимся, казахстанец проявил себя, обладая ресурсами несоразмерно скромными по сравнению с ними. Тем более что, например, в "Кайрате" специалисты менялись очень часто, допуская провалы в чемпионате или в еврокубках, а "Астана", упустившая чемпионство, вряд ли может занести себе в актив этот сезон, тем более что концовка работы Андрея Тихонова в Казахстане ознаменовалась скандалом.

Сейчас "Кызыл-Жар", благодаря четвертому месту, остается в претендентах на попадание в еврокубки на следующий сезон. Петропавловцы ожидают окончания розыгрыша Кубка Казахстана, где в случае победы карагандинский "Шахтер" может в будущем году представить страну в Лиге конференций. "Кызыл-Жару" будет крайне выгоден сценарий, при котором карагандинцы не станут победителями турнира. Все зависящее от себя Карпович со своими подопечными уже сделал.

Напомним, в первой части мы рассказали о лучшем вратаре и лучших защитниках. В символическую сборную КПЛ-2021 вошли голкипер "Тобола" Александр Мокин, а также игроки обороны: Юрий Бушман и Алибек Касым (оба "Кызыл-Жар"), Сергей Малый ("Тобол") и Камо Оганесян ("Кайрат").

Во второй части рассказ шел о лучших полузащитниках сезона по версии Vesti.kz. В этот список вошли сразу три игрока "Астаны" - Тигран Барсегян, Макс Эбонг и Марин Томасов. Компанию им составил лидер "Тобола" Асхат Тагыберген.

В предпоследней части были названы лучшие нападающие сезона. Этот дуэт составили кайратовцы Хосе Канте и Артур Шушеначев.

Напомним, "Тобол" выиграл чемпионат впервые с 2010 года. "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте, а "Кайрат" стал обладателем бронзовых наград. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

Фото: ФК "Кызыл-Жар"©