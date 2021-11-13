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Затмили Вагнера Лава, написали историю в Европе и всех удивили в лиге. Лучшие нападающие КПЛ-2021

Затмили Вагнера Лава, написали историю в Европе и всех удивили в лиге. Лучшие нападающие КПЛ-2021
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В Olimpbet-чемпионате Казахстана-2021 произошло достаточно много ярких событий, а большое количество игроков проявили себя с наилучшей стороны, некоторые из футболистов стали открытиями в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz составил символическую сборную сезона. В предыдущих материалах рассказ шел о вратаре, защитниках и полузащитниках, а теперь речь пойдет о лучших форвардах сезона.

Нападающий: Хосе Канте ("Кайрат")

Гвинейский нападающий присоединился к "Кайрату" в марте этого года и сразу заявил о своих бомбардирских качествах, наколотив к концу сезона девять мячей и оформив пять ассистов в 22 играх чемпионата. В еврокубках Канте отличился четыре раза в девяти матчах. В том числе на его счету исторический, первый гол "Кайрата" в групповой стадии Лиги конференций, забитый в ворота "Базеля" (2:4), и дебютный мяч алматинцев в этом турнире на своем поле в поединке с "Карабахом" (1:2).

Трансфер Канте по праву называют лучшим в сезоне у алматинцев. 31-летний легионер здорово вписался в игровую концепцию "Кайрата". Гвинеец все время находится в поиске мяча, отлично прессингует и зачастую создает моменты не только для себя, но и ассистирует партнерам. Атака "желто-черных" получила, безусловно, топового форварда.

Нападающий: Артур Шушеначев ("Кайрат")

Шушеначев раскрылся в этом сезоне, став вместе с Канте и Вагнером Лавом главной ударной силой "Кайрата". В КПЛ 23-летний игрок отличился 12 раз, став лучшим бомбардиром алматинцев и пропустив вперед в списке лучших голеодоров сезона лишь Марина Томасова из "Астаны". Кроме того, в еврокубках Шушеначев забил еще четыре гола и пять раз отметился взятиями ворот в Кубке Казахстана. А поскольку сезон для алматинцев еще продолжается, то казахстанский форвард вполне способен пополнить свой голевой счет.

Шушеначев хорошо чувствует себя в штрафной, эффективно прессингует и цепляется за мяч в последней трети поля. Самое главное, он способен расти дальше и прогрессировать. В этом году он постучался в двери сборной Казахстана (три матча), но пока остается без забитых мячей.

Напомним, в первой части мы рассказали о лучших вратаре и защитниках. В символическую сборную КПЛ-2021 вошли голкипер "Тобола" Александр Мокин, а также игроки обороны: Юрий Бушман и Алибек Касым (оба "Кызыл-Жар"), Сергей Малый ("Тобол") и Камо Оганесян ("Кайрат").

Во второй части рассказ шел о лучших полузащитниках сезона по версии Vesti.kz. В этот список вошли сразу три игрока "Астаны" - Тигран Барсегян, Макс Эбонг и Марин Томасов. Компанию им составил лидер "Тобола" Асхат Тагыберген.

На очереди лучший тренер сезона по версии Vesti.kz.

Напомним, "Тобол" выиграл чемпионат впервые с 2010 года. "Астана" завершила КПЛ-2021 на втором месте, а "Кайрат" стал обладателем бронзовых наград. С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"©

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КПЛ-2021 Сборная тура КПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Кызыл-Жар СК Тараз ФК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Акжайык ФК Туран ФК

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