Потеряли Гуральски, укрепили атаку, отпустили Сейдахмета и Тунгышбаева. "Кайрат": превью к сезону

Приобретения и незапланированные потери, очередной приток молодежи в состав и явный статус фаворита будущего сезона чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz представляет обзорный материал о готовности "Кайрата" к старту КПЛ.

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Разрыв крестообразных связок - это травма, которая лишила "Кайрат" ключевого игрока Яцека Гуральски на ближайшие полгода. В команде, да и в чемпионате, нет сопоставимого по классу и значению игрока. Шпилевский не раз подчеркивал, насколько важным является присутствие на поле Яцека. Однако клуб не ищет замену поляку и хочет компенсировать потерю с помощью внутренних ресурсов. Возможно, на игры чемпионата это действительно логичный шаг, но если хавбек не успеет восстановиться к старту квалификации Лиги чемпионов, это существенно уменьшит потенциал клуба на выход в групповой этап какого-либо из евротурниров.

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Трансферы

Завоевав чемпионский титул, "Кайрат" максимально осторожно подошел к усилению состава на предстоящий сезон. Если бы Абат Аймбетов не покинул команду, то есть подозрения, что алматинцы вообще ограничились бы лишь одним приобретением - правого вингера. К слову, игрока на фланг полузащиты до сих пор не нашли, теперь там используют новичка Штрели Мамбу, который изначально воспринимался как замена Аймбетову. Но, похоже, немца с конголезскими корнями окончательно закрепят на позиции вингера, а новым напарником Вагнера может стать гвинеец Хосе Канте Мартинес.

При этом "Кайрат" также отказался от услуг двух казахстанских вингеров - Еркебулана Сейдахмета и Еркебулана Тунгышбаева. Первый до сих пор не может найти новую команду, а второй близок к официальному возвращению в "Ордабасы".

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Недостатки

С точки зрения перспектив в чемпионате Казахстана - у "Кайрата" они как никогда высоки, защита титула в обстоятельствах, когда твои конкуренты существенно ослабли - это задача минимум для всего сезона. Но, возвращаясь к еврокубковой истории, состав "Кайрата" по-прежнему выглядит недостаточно готовым именно к Лиге чемпионов. В частности, возможные проблемы могут возникнуть с обороной. "Кайрат" продлил контракт с Раде Дугаличем - это нормальный, рабочий вариант, серб неплохо себя показал. Но, возможно, стоило поискать защитника сильнее, ведь уже сейчас на фоне опытного Дугалича более важным и надежным в центре обороны выглядит молодой Алип.

Игры на сборах

"Кайрат" 0:2 "Динамо Москва"

"Кайрат" 2:3 "Крылья Советов" (Косович, Абикен)

"Кайрат" 1:4 "Александрия" (Ульшин)

"Кайрат" 0:2 "Рух"

"Кайрат" 2:2 "Будучность" (Шушеначев, Абдулла)

"Кайрат" 3:1 "Чайка" (Шушеначев 2, Ульшин)

"Кайрат" 0:2 "Нижний Новгород"

"Кайрат" 0:1 "Рубин"

"Кайрат" 4:1 "Ротор" (Алыкулов 2, Шушеначев, Буранчиев)

Оптимальный состав

На данный момент стартовое сочетание "Кайрата" можно предугадать почти по всем позициям. Покатилов - основной вратарь, Миканович, Дугалич, Алип и Суюмбаев в обороне, но тут надо отметить, что Гафуржан точно пропустит старт сезона, поскольку восстанавливается после травмы. Мамба, Абикен, Косович, Алыкулов в полузащите. Вагнер Лав и кто-то из списка: Эсеола, Шушеначев и Канте (если подпишут). Для ротации у клуба есть опытные игроки, к тому же не считающиеся легионерами, в лице Дениса Полякова и Камо Оганесяна.

Но нельзя не отметить, что в этом году очень вероятно частое привлечение к официальным играм большого количества молодежи в "Кайрате". Устименко, Широбоков, Буранчиев, Кургин, Усенов, Ульшин, Абдулла, Кенжебек, Бовкун - все они могут закрепиться в основной обойме футболистов и наверняка получат игровое время в рамках Кубка Казахстана.

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Прогноз от эксперта

Виктор Кумыков, двукратный чемпион Казахстана:

- Если такая тенденция по снижению бюджетов продолжится, то "Кайрат" однозначно будет брать титулы. В такой ситуации в чемпионате будет расслоение: "Кайрат", потом группа из пяти команд-претендентов на места в еврокубки, а все остальные будут бороться за выживание. Но пандемия не вечна, этот прогноз только на ближайший год.

Фото: ФК "Кайрат"©

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