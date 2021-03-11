В прошлом году "Каспий" был одним из претендентов на приз зрительских симпатий, и команда в итоге сохранила место в элите. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как изменился состав актаусцев и чего не хватает клубу для дальнейшего роста.

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Одной из важнейших фигур прошлого сезона в клубе был главный тренер Срджан Благоевич, который сумел сохранить с командой место в чемпионате Казахстана. Зимой сербский специалист наверняка раздумывал над тем, чтобы найти клуб с более широкими возможностями, но, вероятно, конкретных предложений он так и не дождался и в итоге продолжил работу в Актау. "Каспий" уже накопил опыт, количество команд в лиге увеличилось - все эти факторы говорят за то, что клуб вновь сможет остаться в элите. Но любопытно, продолжит ли Благоевич делать упор на комбинационный стиль, ведь на финише прошлого сезона команда частично отказалась от него и была больше нацелена на результат.

Трансферы

Для начала отметим, что "Каспий" не удержал центрального защитника Лайонела Адамса (перешел в "Туран") и креативного полузащитника Биляла Себаихи. Это самые весомые потери команды. В качестве усиления клуб подписал: защитников Тараса Бондаренко, Алексея Залеского и молодых казахстанцев Талгата Кусяпова и Нияза Шугаева, полузащитников Николу Цуцкича, Максима Гладченко, Аслана Дарабаева и Шафика Тигруджу, в линию атаки - Руслана Мингазова, Уаджди Сахли, Давида Караева и Рамазана Каримова.

Недостатки

"Каспий" остается достаточно возрастной командой. С одной стороны, приятно наблюдать, как вроде бы забытые игроки реанимируют карьеры и выглядят на действительно качественном уровне, но все же команда Благоевича пока явно не на перспективу. Да, есть молодые игроки, но они, скорее, для ротации. От столь прогрессивных и свежих клубов мы ждем новой волны игроков и даже потенциальных кандидатов в сборную, но пока этого не происходит.

Игры на сборах

"Каспий" 1:3 "Дордой" (Караев)

"Каспий" 1:0 "Алай" (Кабылан)

"Каспий" 1:1 "Торпедо-Белаз" (Караев)

"Каспий" 2:0 "Николаев"

"Каспий" 3:10 "Алания" (Букорац, Нусип, Кабылан)

"Каспий" 3:0 "Урожай" (Караев, Тигруджа, Арменов)

"Каспий" 2:4 "Кызылкум"

"Каспий" 1:2 "Верес"

Оптимальный состав

Сербский вратарь Марко Милошевич наверняка сохранит за собой роль основного вратаря "Каспия". В обороне ему будут помогать Илья Воротников, Бондаренко, Залеский, а также Амандык Набиханов и Максат Тайкенов.

В середине поля у "Каспия" появилась определенная вариативность, помимо балканцев Букораца и Цуцкича, на основу претендуют Дарабаев и француз с алжирскими корнями Тигруджа. Роль плеймейкера по-прежнему закреплена за опытным Русланом Сахалбаевым, но на этой позиции также способен сыграть Бекзат Кабылан.

На флангах атаки все сборы "Каспий" наигрывал новичков Мингазова и Сахли, конкурировать с ними будет Арман Нусип и, возможно, тот же Кабылан.

В центре нападения неплохо зарекомендовал себя россиянин Давид Караев, но за его спиной есть казахстанские форварды Рамазан Каримов и Алмас Арменов.

Фото: ФК "Каспий"©