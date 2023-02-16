Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ

Рохер Каньяс начинает свой девятый сезон в Казахстане, и его карьера, несмотря на ощутимый спад в последние годы, вызывает уважение. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему колумбийский волнорез точно войдет в историю КПЛ.

Футбольный путь Каньяса - это постоянное преодоление. В семь лет он потерял часть почки (неудачно упал) и все детство провел в крайне неблагополучных районах Медельина (в 90-х это был один из самых опасных городов мира, который получил известность из-за расцвета местного наркокартеля).

Футбол спас Рохера, и он сам это признает. В 20 лет он выбрался из Колумбии и мог стартовать в солидном европейском клубе - "Удинезе". Тогда там были особо заточены на южноамериканский рынок и раскручивали молодых, малоизвестных игроков до статуса суперзвезд. Каньяс вместе со своим другом Хуаном Куадрадо (ныне игрок "Ювентуса") перебрался через океан, только дальше возникла проблема. "Удинезе" забрал Хуана, а Рохер остался на обочине, якобы из-за ужесточения лимита на легионеров.

Покорять Европу пришлось через латвийский клуб с органичным тому времени названием "Транзит". Дальше столь же короткие командировки в российскую "Сибирь" и польскую "Ягеллонию", а затем переломный момент. Каньяса подобрал "Шахтер" под руководством Виктора Кумыкова. Сочетание атлетизма, роста и плюс определенный багаж типичных навыков южноамериканского футболиста привлекло карагандинцев. В "Шахтере" Каньяс мгновенно стал одним из лидеров, принес клубу два титула и обеспечил Казахстану первый в истории выход в групповой этап еврокубков.

Переезд в "Астану" был неминуем. Каньясу стало тесно в Караганде, амбиции всегда были его отличительной чертой. Колумбиец тут же добыл для "Астаны" дебютный титул КПЛ, а в 2015-м снова сотворил историю. "Астана" вышла в групповой этап Лиги чемпионов!

В 2016-м Каньяс, почувствовав вкус больших матчей, грезил переездом в Испанию. И надо сказать, к нему был реальный интерес от "Депортиво". Но трансфер так и не состоялся. Каньяс поник в "Астане" и его отдали кипрскому АПОЭЛу. После очередного титула, только уже на Кипре, карьера Рохера вдруг свернула в Шымкент. Пожалуй, именно с того момента начался его значительный спад. "Ордабасы", солигорский "Шахтер", павлодарский "Иртыш", пауза длиной в год, возобновление в чилийском клубе "Барнечеа" и, наконец, камбэк в карагандинский "Шахтер".

Было бы красиво закольцевать карьеру в Европе именно в "Шахтере" - клубе, который дал Каньясу так много. Конечно, Рохер изменился, его размашистый шаг стал тягучим, он уже не так эффективен на стандартах, но все же в нынешнем "Шахтере" он очень полезная фигура. Ему есть что передать местной молодежи, а для КПЛ он остается одним из самых колоритных и значимых легионеров. В этом году хавбек может преодолеть отметку в 200 матчей в чемпионате Казахстана и это очень весомый показатель.

Фото: dailyrecord.co.uk©, goal.com©, ФК "Шахтер"©