Пора дать настоящий шанс? Как кандидат в сборную Казахстана рвется в основу "Актобе"

В последнее время радует болельщиков "Актобе" игра крайнего защитника Ескендира Кыбырая. 25-летний футболист по-прежнему не пользуется особым доверием у тренерского штаба Андрея Карповича, но в этом сезоне раскрывает в себе ранее невиданный атакующий потенциал. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Воспитанник "Кайрата" раскрылся всего два года назад, когда играл в составе "Шахтера" под руководством Магомеда Адиева. Тогда "горняки" здорово проявили себя в еврокубках, и Ескендир был одним из моторов команды. Именно оттуда перед стартом сезона-2022 казахстанец перешел в стан "Актобе".

В целом, говоря о карьере Кыбырая, нужно отметить, что парень вышел на уровень КПЛ в уже достаточно зрелом возрасте. Он дебютировал в высшем дивизионе в составе "Жетысу" в сентябре 2020-го, когда ему было 23 года. Но уже спустя год он был одним из кандидатов на попадание в сборную Казахстана. Правда, к текущему моменту на счету защитника лишь одно попадание в заявку - это было в товарищеском матче с Таджикистаном, который прошел в ноябре позапрошлого года.

Но в составе пятикратных чемпионов страны заиграть на уже привычном для себя уровне в первый же сезон Ескендиру не удалось - в 13 из 26 матчей премьер-лиги-2022 он оставался на скамейке запасных вплоть до финального свистка, а еще одну встречу пропустил из-за дисквалификации. В 12 оставшихся играх он участие принимал, но суммарно отыграл всего порядка 450 минут, а это в среднем меньше 40 минут за матч.

В Кубке Казахстана-2022 он пользовался большим доверием, а в одном из матчей даже отметился голевой передачей. Правда, в этом турнире "Актобе" не вышел из группы, поэтому Кыбырай довольно быстро вернулся к серым будням в КПЛ.

В зимнее межсезонье футболист остался в "Актобе", хотя со стороны могло казаться, что ему необходимо менять команду и искать себя заново. Но он принял решение никуда не ехать и доказывать свою состоятельность тренеру.

Но и на старте этого сезона проблемы с игровым временем никуда не пропали и сами по себе не решились. На правом фланге обороны Карпович практически безальтернативно видит россиянина Даниила Пенчикова. Воспитанник "Зенита" был арендован "красно-белыми" у "Пари НН" до конца года. Ему 25 лет, и он даже моложе Кыбырая на несколько месяцев. Об опыте Пенчикова говорят 16 матчей в РПЛ и почти сотня игр в первой лиге России.

В первых шести турах Кыбырай вышел на поле всего в двух матчах КПЛ. Во втором туре он заменил Пенчикова на 83-й минуте матча с "Окжетпесом". Спустя пять минут казахстанский защитник отметился голом, установив окончательный результат на табло - 5:1.

Этот гол, по большому счету, ничего не изменил, потому что следующие три игры Ескендир полностью просидел на скамейке запасных. В матче шестого тура с "Атырау", когда Пенчиков не попал в заявку на игру, казалось, что место в старте освободилось для Кыбырая. Однако радоваться было рано. Карпович перевел с левого фланга на правый Адильхана Танжарикова, а левую бровку закрыл опытным Дмитрием Шомко.

Мотивацию Кыбырай получил уже в перерыве, когда узнал о решении тренерского штаба выпустить его на поле вместо Танжарикова. Ескендир появился при счете 1:0 в пользу актюбинцев, а в компенсированное время забил последний, четвертый гол своей команды - 4:0. Второе появление на поле и второй гол.

Спустя три дня "Актобе" и "Атырау" снова встретились, но уже в первом матче 1/8 финала Кубка Казахстана. В этом турнире, как и в прошлом году, Карпович доверился Кыбыраю, выпустив его в старте. За 90 проведенных на поле минут он отметился голом, на 82-й минуте замкнув подачу Шомко. Этот мяч принес хозяевам ничью - 2:2.

Получается, что Кыбырай в семи матчах этого сезона получил лишь три шанса проявить себя, и в каждой из этих игр он отметился голом. Среди всех игроков "Актобе" чаще забивал лишь Максим Самородов, четырежды поражавший ворота соперников. При всем этом Ескендиру на три гола понадобилось примерно 150 минут (в среднем - по 50 на каждый мяч).

Любопытно, что в прошлом у Кыбырая никогда не было такой результативности. До этого он забивал в одном матче КПЛ-2021 за "Шахтер", один раз отличился в первой лиге, и еще два раза во второй лиге за молодежку "Кайрата".

Конкурент Ескендира по позиции, Пенчиков, провел на поле в три раза больше времени. Однако голевых действий в активе россиянина нет, зато есть два заработанных предупреждения. Что ж, может быть, пора дать настоящий шанс Кыбыраю? Кажется, парень заслужил проявить себя на уровне КПЛ и поучаствовать в полноценной борьбе за место в старте.

Решение исключительно за тренерским штабом Карповича. Но прогресс Кыбырая и его стабильная игра стали бы огромным плюсом не только для "Актобе", но и для сборной Казахстана, тем более Адиев отлично знаком со способностями футболиста по совместной работе в "Шахтере".

Фото: ФК "Актобе"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16 2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9 3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7 4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13 2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10 3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10 4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12 2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10 3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8 4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 6 3 3 0 17-7 12 2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10 3 Туран 6 1 2 3 5-9 5 4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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