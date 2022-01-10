Пополнение из Москвы и таланты академии. Кого из молодежи Бердыев может оставить в "Кайрате"

В новом сезоне у воспитанников "Кайрата" будет очередной шанс проявить себя под руководством Курбана Бердыева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из молодежи алматинского клуба может остаться в обойме на этот год.

Начнем с тех, кто уже был в основной команде на протяжении прошлого сезона. Данил Устименко, скорее всего, будет отдан в аренду - молодому вратарю надо играть, первым номером даже в случае ухода Стаса Покатилова его не рассматривают.

Защитник Александр Широбоков, а также игроки средней линии Андрей Ульшин, Адам Адахаджиев, Данияр Усенов и Арсен Буранчиев пока выглядят максимум как игроки для ротации. Кого-то из них Бердыев может оставить, но пока есть ощущение, что эта группа игроков отправится в состав московского "Кайрата", эти ребята способны помочь команде побороться за выход в ФНЛ.

Из аренды вернулся еще и Султанбек Астанов. Учитывая большой отток фланговых игроков, Султанбека тренерский штаб "Кайрата" наверняка рассмотрит, к тому же он неплохо проявил себя за несколько месяцев в "Ордабасы" и даже получил вызов в сборную Казахстана.

Теперь посмотрим кандидатов из московского "Кайрата". Тут стоит обратить внимание на центрального защитника Егора Ткаченко и левого латераля Льва Кургина. Ткаченко могут взять в обойму, учитывая, что Бердыев играет в три центрбека и футболисты на эту позицию точно потребуются. Кургин потенциально является вторым/третьим выбором на роль левого латераля после Яна Вороговского. Из клуба ушел Гафуржан Суюмбаев, поэтому шансы Кургина подобраться чуть ближе к основе возросли, хотя нельзя забывать, что в команде остался Сергей Кейлер - еще один левый защитник.

Среди полузащитников и нападающих в московском "Кайрате" явно нет игрока, который мог бы прямо сейчас ворваться в основу. Даже хорошие показатели Вячеслава Швырева не дают уверенности, что он пригодится Бердыеву.

Наконец, третья категория воспитанников - это игроки из "Кайрат-Жастар". Тут ярче остальных выглядят два атакующих игрока - Мирас Оматай и Галымжан Кенжебек. К основе они вряд ли готовы, но периодически выходить в матчах чемпионата и Кубка они вполне могут, ведь невозможно бесконечно верить в Еркебулана Сейдахмета, пора взглянуть на ребят помоложе.