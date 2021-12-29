Полузащитник "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ

©ФК "Астана"
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Сегодня 12:27

Игрок сборной Беларуси и "Астаны" Макс Эбонг может продолжить карьеру в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им интересуются клубы среднего звена. 

На данный момент Эбонг - главный актив столичного клуба с точки зрения потенциальной продажи. Полузащитник провел качественный клубный сезон, регулярно вызывался и играл за свою сборную, кроме того, клубы РПЛ привлекает возраст игрока (Эбонгу всего 22 года) и статус нелегионера. У хавбека действующий контракт с "Астаной", но столичный клуб готов рассматривать предложения по Эбонгу. На замену белорусу "Астана" может подписать Асхата Тагыбергена. 

Отметим, что в прошедшем сезоне Эбонг провел за "Астану" 20 матчей в чемпионате Казахстана, забил пять голов и отдал пять ассистов. Также на его счету четыре игры в Кубке страны (один гол, два ассиста) и три матча в квалификации Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в один миллион евро. Летом нынешнего года сообщалось, что Эбонг может перейти в шведский "Мальме". 

 

 

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