Игрок сборной Беларуси и "Астаны" Макс Эбонг может продолжить карьеру в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им интересуются клубы среднего звена.

На данный момент Эбонг - главный актив столичного клуба с точки зрения потенциальной продажи. Полузащитник провел качественный клубный сезон, регулярно вызывался и играл за свою сборную, кроме того, клубы РПЛ привлекает возраст игрока (Эбонгу всего 22 года) и статус нелегионера. У хавбека действующий контракт с "Астаной", но столичный клуб готов рассматривать предложения по Эбонгу. На замену белорусу "Астана" может подписать Асхата Тагыбергена.

Отметим, что в прошедшем сезоне Эбонг провел за "Астану" 20 матчей в чемпионате Казахстана, забил пять голов и отдал пять ассистов. Также на его счету четыре игры в Кубке страны (один гол, два ассиста) и три матча в квалификации Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в один миллион евро. Летом нынешнего года сообщалось, что Эбонг может перейти в шведский "Мальме".