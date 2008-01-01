Полузащитник "Астаны" договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт

Полузащитник ФК "Астана" и сборной Беларуси Иван Маевский уже на следующей неделе подпишет контракт с клубом РПЛ, сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.

По его данным, футболист договорился о личных условиях с волгоградским "Ротором". На следующей неделе он будет представлен в качестве игрока этого клуба.

Напомним, 32-летний Маевский уже играл в России, выступая с 2015 по 2017 год за "Анжи". "Ротор" из 16 команд РПЛ идет на 13-м месте, идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 19 туров.

"Астана" после шестилетнего чемпионства нынешний сезон в КПЛ завершила на третьем месте. Маевский забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах. Его контракт с казахстанским клубом заканчивается.