Полузащитник "Астаны" договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт

Стали известны подробности.

Иван Маевский. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:33

Полузащитник ФК "Астана" и сборной Беларуси Иван Маевский уже на следующей неделе подпишет контракт с клубом РПЛ, сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.

По его данным, футболист договорился о личных условиях с волгоградским "Ротором". На следующей неделе он будет представлен в качестве игрока этого клуба.

Напомним, 32-летний Маевский уже играл в России, выступая с 2015 по 2017 год за "Анжи". "Ротор" из 16 команд РПЛ идет на 13-м месте,  идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 19 туров.

"Астана" после шестилетнего чемпионства нынешний сезон в КПЛ завершила на третьем месте. Маевский забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах. Его контракт с казахстанским клубом заканчивается. 

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Астана ФК КПЛ-2020 Межсезонье в КПЛ Премьер-лига России Беларусь
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Сегодня 21:33
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