Покинувший Казахстан три года назад тренер мог возглавить "Астану"

Главный тренер болгарского "Черно Море" Илиан Илиев рассказал, что несколько месяцев назад мог возглавить столичную "Астану", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Gong.bg.



"Три месяца назад мне поступило предложение от ведущей команды из Казахстана и требовалось уехать в течение двух дней. Буквально на следующее утро нужно было дать ответ - и уйти. В ситуации, когда у нас оставалось десять матчей до окончания первого круга. Это было невозможно сделать. Но это часть положения дел, и я не ушел, не выполнив свою работу. Мне трудно принимать такое предложение, особенно когда я нахожусь в Варне", - сказал он.



Тренерскую карьеру Илиев начал в 2004 году. На родине он работал с клубами "Черно Море", "Берое", "Локомотив" Пловдив и "Левски", а за рубежом - в ангольском "Интерклубе". В январе 2017-го принял казахстанский "Алтай", но вскоре его покинул, так как в феврале КФФ объявила об исключении команды из состава участников премьер-лиги. Поводом для этого стало несоответствие клуба правилам сертификации.