29-летний казахстанский вратарь "Кайрата" Стас Покатилов находится в расположении уральского "Акжайыка", сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что Покатилов был замечен на тренировке "Акжайыка", проводящего втягивающие учебно-тренировочные сборы в Уральске.

Ранее в российских СМИ была информация, что голкипером интересуется "Ростов". При этом карьеру он начинал в "Акжайыке", также играл за карагандинский "Шахтер" и "Актобе".

Напомним, что у Покатилова действующий контракт с алматинским клубом до конца 2022 года.