Покатилов уходит из "Кайрата"? Его заметили в другом клубе

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:00

29-летний казахстанский вратарь "Кайрата" Стас Покатилов находится в расположении уральского "Акжайыка", сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что Покатилов был замечен на тренировке "Акжайыка", проводящего втягивающие учебно-тренировочные сборы в Уральске.

Ранее в российских СМИ была информация, что голкипером интересуется "Ростов". При этом карьеру он начинал в "Акжайыке", также играл за карагандинский "Шахтер" и "Актобе".

Напомним, что у Покатилова действующий контракт с алматинским клубом до конца 2022 года.

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