Почему Муханов не доверяет молодым казахстанцам в "Актобе"

"Актобе" в межсезонье провел масштабную трансферную кампанию на внутреннем рынке, значительно увеличив потенциал казахстанской части состава, но после старта сезона несколько молодых кандидатов в сборную оказались без стабильной практики. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о спорных кадровых решениях наставника "красно-белых" Владимира Муханова.

Помимо собственного воспитанника и одного из самых талантливых нападающих страны Максима Самородова, в "Актобе" появилось еще несколько молодых казахстанцев: Рамазан Оразов (он пришел летом 2021 года), Ескендир Кыбырай, Алибек Касым и Арман Кенесов.

Среди них чаще других пока играет Кенесов: он выходил в каждом из четырех матчей (в трех из них в основе). А вот у остальных все иначе.

Самородов, по словам Муханова, пропустил старт сезона из-за травмы и впервые вышел на поле лишь в прошедшем матче четвертого тура против "Шахтера". К слову, Максиму хватило девяти минут, чтобы оформить результативное действие - он отдал голевую передачу Видемону.

При этом с "Шахтером" на скамейке остались Оразов и Кыбырай. Но если в случае с Рамазаном все более объяснимо, ведь в предыдущих трех турах он выходил, а на сей раз его отсутствие было связано с вызовом в сборную, то ситуация с Кыбыраем совсем другая. Одно из открытий прошлого сезона пока играет через раз. На его счету лишь один полный матч в сезоне. Хотя изначально казалось, что правый латераль застолбит за собой место в основе, поскольку альтернатив ему было не видно.

Но особенно сложно началась карьера Касыма в "Актобе". Суммарно Алибек провел на поле лишь 15 минут. Муханов предпочитает использовать в качестве третьего центрального защитника Жулпу или Адукора, но никак не Касыма.

Если бы подобный выбор приносил результат, то решения тренерского штаба выглядели бы оправданными, но на данный момент выходит так, что качественные молодые казахстанские игроки остаются не у дел в пользу достаточно средних легионеров.

Возможно, ситуация поменяется, но сейчас констатируем, что ресурс из крайне интересной молодежи "Актобе" точно не использует на максимальном уровне.

Напомним, что по итогам четырех туров "Актобе" набрал четыре очка и располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В следующем туре "красно-белые" сыграют против "Аксу", матч пройдет 10 апреля.

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