Почему "Кайрат" избежал наказания, а "Астана" и "Тобол" попали на миллионы

Стало известно, почему алматинский "Кайрат" избежал наказания после заявлений о судействе в казахстанском футболе, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Комитет по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ) оштрафовал "Астану" и "Тобол" на 3,6 и 1,1 миллиона тенге соответственно. Причиной стали высказывания руководителей клубов о судействе в матчах с участием столичной и костанайской команд. "Кайрат", в свою очередь, направил претензию в КФФ.

"Почему оштрафовали "Астану" и "Тобол", но не наказали "Кайрат"? Ведь клуб тоже высказывался в адрес судейства. За разъяснениями мы обратились непосредственно в ФК "Кайрат". И вот, что нам там ответили:

1. Эмоциональный спич К.Боранбаева был ответом на вопрос журналиста, а это, по их мнению, несколько иное, чем если говорить от себя.

2. Клуб направил в КФФ официальное, письменное обращение касательно судейства. Причём в обращении (письменном и для СМИ) не был осуществлен переход на личности. Да и формулировка „вызывает свое беспокойство“ оказалась щадящей.

По этим причинам, как считают в клубе, ФК "Кайрат" не был наказан КФФ, так как действующие регламенты ФИФА и УЕФА алматинцами, нарушены не были. Тем более, что владелец клуба К. Боранбаев сам является членом одного из комитетов УЕФА", - пишет телеграм-канал "Серый CARDINAL".