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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Почему "Кайрат" избежал наказания, а "Астана" и "Тобол" попали на миллионы

Почему "Кайрат" избежал наказания, а "Астана" и "Тобол" попали на миллионы
©ФК "Кайрат"

Стало известно, почему алматинский "Кайрат" избежал наказания после заявлений о судействе в казахстанском футболе, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Комитет по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ) оштрафовал "Астану" и "Тобол" на 3,6 и 1,1 миллиона тенге соответственно. Причиной стали высказывания руководителей клубов о судействе в матчах с участием столичной и костанайской команд. "Кайрат", в свою очередь, направил претензию в КФФ.

"Почему оштрафовали "Астану" и "Тобол", но не наказали "Кайрат"? Ведь клуб тоже высказывался в адрес судейства. За разъяснениями мы обратились непосредственно в ФК "Кайрат". И вот, что нам там ответили:

1. Эмоциональный спич К.Боранбаева был ответом на вопрос журналиста, а это, по их мнению, несколько иное, чем если говорить от себя.

2. Клуб направил в КФФ официальное, письменное обращение касательно судейства. Причём в обращении (письменном и для СМИ) не был осуществлен переход на личности. Да и формулировка „вызывает свое беспокойство“ оказалась щадящей.

По этим причинам, как считают в клубе, ФК "Кайрат" не был наказан КФФ, так как действующие регламенты ФИФА и УЕФА алматинцами, нарушены не были. Тем более, что владелец клуба К. Боранбаев сам является членом одного из комитетов УЕФА", - пишет телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Недавно президент КФФ Адлет Барменкулов записал видеообращение, в котором затронул тему судейства и дискредитации казахстанского футбола.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол

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