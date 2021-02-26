Перезагрузка состава, новые экономические реалии и критика Стойлова. "Астана": превью к сезону

"Астана" провела насыщенное межсезонье, которое было во многом связано с уходом больше десятка игроков, в том числе признанных лидеров. Корреспондент Vesti.kz рецензирует произошедшие изменения в столичном клубе и подготовку команды Андрея Тихонова к предстоящему сезону.

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Существенное снижение бюджета "Астаны" повлекло за собой доселе невиданный и многочисленный исход игроков, которые в большинстве являлись лидерами команды и писали историю клуба последние годы. Но примечательно, что продать за реальные деньги удалось лишь киприота Пиероса Сотириу, в то время как все остальные ушли после завершения или обоюдного расторжения контракта. Вот так, в один миг, без сентиментальных проводов, "Астана" распрощалась с целым составом и начала новую главу в своей истории.

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Трансферы

Учитывая заметно пошатнувшееся финансовое положение, "Астана" предсказуемо скромно действовала на трансферном рынке, подписывая исключительно свободных агентов без больших притязаний по личному контракту. На данный момент клубу удалось заполнить потери в каждой из линий. Вратарь Александр Заруцкий формально пришел на смену Ненаду Эричу, армянин Вараздат Ароян должен стать новым лидером обороны, молдаванин с российским паспортом Валерий Чуперка будет альтернативой Ивану Маевскому, а нападающие Роман Муртазаев и Семир Смайлагич пришли на места Алексея Щеткина и Сотириу. Также столичный клуб близок к тому, чтобы вернуть своего воспитанника, но при этом экс-капитана "Кайрата" Исламбека Куата.

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Недостатки

О них уже высказался Андрей Тихонов, который пока не до конца доволен комплектованием, требуя усилить еще две-три позиции. И в целом это логично. Сейчас у "Астаны" не только нет особых вариантов для ротации (в запасе в основном молодежь), но и действительно провисают варианты на позициях слева в обороне (замену Шомко так и не нашли) и в центре полузащиты (если придет Куат, будет полегче). Кроме того, если сейчас взглянуть на средний возраст стартового состава "Астаны", нельзя сказать, что он стал существенно ниже. Глобально команда не омолодилась, практически все новички уже в возрасте около 30 лет, то есть они пришли под задачу. Это попытка сохранить уровень, но не совсем полноценная перестройка состава, которая может заложить костяк команды на будущие несколько лет.

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Игры на сборах

"Астана" 1:4 "Химки" (Каиркенов)

"Астана" 2:1 "Чайка" (Смайлагич, Барсегян)

"Астана" 3:3 "Балтика" (Муртазаев 2, Басманов)

"Астана" 1:2 "Торпедо" (Смайлагич)

"Астана" 6:2 "Рух" (Смайлагич 2, Бейсебеков, Барсегян, Рукавина, Томасов)

"Астана" 0:2 "СКА Ростов"

Оптимальный состав

Трансферное окно в Казахстане закрывается лишь в апреле, поэтому в составе "Астаны" еще возможны изменения, но к играм Суперкубка команда Тихонова, скорее всего, подойдет в следующем сочетании. Непогодов теперь первый номер, в обороне ему будут помогать Антонио Рукавина, Вараздат Ароян, Жарко Томашевич и молодой левый защитник Саги Совет.

В полузащите к Максу Эбонгу, вероятно, примкнет новичок Валерий Чуперка, а до потенциального прихода Куата в тройке хавбеков будут задействованы защитники - Абзал Бейсебеков или Лука Шимунович. Также свой шанс в средней линии наверняка получит Султан Сагнаев.

Атакующая линия "Астаны", как ни странно, сохранила свою силу и вариативность на флангах, где остались Тигран Барсегян и Марин Томасов. Основным центрфорвардом пока выглядит Семир Смайлагич, но появление Романа Муртазаева опять же нельзя исключать.

Из молодежного сектора "Астана" отдала в аренду в "Каспий" Талгата Кусяпова и Рамазана Каримова. В обойме могут остаться Данил Подымский, Мади Жакипбаев, Жаслан Каиркенов, Лев Скворцов, Мейрамбек Калмырза, Станислав Басманов и Владислав Прокопенко.

Прогноз от эксперта

Станимир Стойлов, экс-тренер "Астаны":

- Им будет сложно что-то сделать, если ты продаешь лучших игроков, таких как Сотириу, вряд ли стоит ждать лучшей игры. Качественный футбол - это дорогие футболисты, случайно можно найти дешевых и они могут дать результат, но не всегда. Я не знаю, почему так случилось, они говорят, нам надо было отпустить игроков, они много лет в команде, надо что-то менять. Но вы посмотрите на Рамоса или Месси, они по 15 лет в своих командах. Нельзя говорить, что в 28-30 лет игроки заканчивают, наоборот, это их пик. Нельзя так распускать команду, поскольку потом тяжело собирать новую. Я не думаю, что "Астану" ждет что-то хорошее в этом сезоне.

Фото: ФК "Астана"©

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