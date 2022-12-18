Переход в "Ордабасы"? Футболист сборной Казахстана ответил на вопрос о будущем

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:11
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Защитник сборной Казахстана по футболу Темирлан Ерланов, проведший минувший сезон в "Актобе", в интервью Vesti.kz поделился дальнейшими планам.

- Отпуск провожу дома, в Астане. Стараюсь больше времени проводить с родителями.

- Какую оценку можете дать завершившемуся сезону?
- Сезон выдался нелегким.

- В СМИ появилась информация о том, что Ваш агент Улугбек Асанбаев готовит переход из "Актобе" в шымкентский "Ордабасы". Можете прокомментировать эту информацию?
- Видел эту информацию. Хотел ввести ясность: моим агентом является Дмитрий Агеев, а Улугбек Асанбаев - футбольный менеджер. Это разное.

- С каким клубом Вы связываете свое ближайшее будущее?
- На данном этапе лишь могу сказать, что до конца декабря я в отпуске, дальше - будем решать.

29-летний Ерланов уже выступал за "Ордабасы" в период 2016-2019 годов, а также в сезоне-2021. Также в его карьере были костанайский "Тобол" и усть-каменогорский "Восток". 

Напомним, что в КПЛ-2022 "Актобе" занял второе место, а "Ордабасы" финишировал пятым. Ерланов сыграл за "красно-белых" 20 матчей и отдал один ассист.

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу Ордабасы ФК

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