Павлодар возвращается в премьер-лигу. Определились новички КПЛ-2022

Павлодарский "Аксу" и атакентский "Мактаарал" в сезоне-2022 сыграют в футбольной премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За тур до окончания чемпионата первой лиги команды стали недосягаемы для конкурентов.

Так, "Аксу" на своем поле в 21-м туре обыграл кокшетауский "Окжетпес" со счетом 3:1. А "Мактаарал" со счетом 2:0 был сильнее "Академии Онтустик".

Павлодарцы после 21-го тура идут на первом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. А "Мактаарал" располагается на втором, набрав на один балл меньше. Команды поделят между собой итоговые первое-второе места, которые получают путевки в КПЛ. У идущего третьим "Кырана" после 21 тура 42 очка.

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